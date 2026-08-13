Cienciano 5-1 Botafogo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano y Botafogo miden fuerzas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, disfruta de todas las incidencias de este gran partido.

Cienciano y Botafogo se ven las caras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El factor del clima y la altura son temas más que importantes para determinar un análisis de lo que ocurre en el campo de juego, así que ahora podrás seguir las incidencias de este gran partido gracias a la cobertura de Bolavip Perú.

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El doblete de Neri Bandiera

¡¡EL TIKI-TIKI DEL EQUIPO DE MELGAREJO!! Hermosa asistencia de primera de Hohberg, para que Neri Bandiera remate cruzado y marque su doblete para el ¡¡¡5-1!!! del Cienciano ante Botafogo, por los octavos de la #Sudamericana.



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El gol de Matheus Martins

¡¡SIGUE LA NOCHE DE GOLAZOS!! El ex-Udinese y Watford, Matheus Martins, se hizo cargo de un tiro libre en el arranque del ST y sacó un gran remate para marcar el 1-4 de Botafogo vs. Cienciano. Importante pensando en la vuelta en Río de Janeiro…



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El gol de Marcos Martinich

¡QUÉ GOLAZO! Marcos Martinich sacó el bombazo de media distancia y clavó el 4-0 de Cienciano ante Botafogo.



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El doblete de Matías Succar

¡YA ES GOLEADA! El arquero de Botafogo falló y Matías Succar anotó su doblete para el 3-0 de Cienciano.



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El gol de Neri Bandiera

¡LUEGO DE UNA LARGA ESPERA… FUE GOL DE CIENCIANO! El VAR llamó al árbitro, que confirmó el tanto de Neri Bandiera para el 2-0 ante Botafogo.



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El gol de Matías Succar

¡APARECIÓ EL ENMASCARADO! Hohberg asistió y Matías Succar definió de cabeza para el 1-0 de Cienciano ante Botafogo.



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Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

Perú | ESPN 3 y Disney+ Premium

Argentina | ESPN 3 y Disney+ Premium

Chile | ESPN 3 y Disney+ Premium

Colombia | ESPN 3 y Disney+ Premium

Ecuador | ESPN 3 y Disney+ Premium

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