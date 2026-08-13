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Copa Sudamericana

Cienciano 5-1 Botafogo EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano y Botafogo miden fuerzas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, disfruta de todas las incidencias de este gran partido.

Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
© Getty Images.Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Botafogo se ven las caras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El factor del clima y la altura son temas más que importantes para determinar un análisis de lo que ocurre en el campo de juego, así que ahora podrás seguir las incidencias de este gran partido gracias a la cobertura de Bolavip Perú.

El doblete de Neri Bandiera

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El gol de Matheus Martins

El gol de Marcos Martinich

El doblete de Matías Succar

El gol de Neri Bandiera

El gol de Matías Succar

Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

  • Perú | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • Argentina | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • Chile | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • Colombia | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • Ecuador | ESPN 3 y Disney+ Premium
  • México, Centroamérica y Caribe | Disney+ Premium
  • Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV
Renato Pérez
Renato Pérez
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