Por qué no juegan Carlos Garcés y Santiago Arias en Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Botafogo tienen absolutamente todo preparado para el partido de esta noche en la ciudad del Cusco. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en esta oportunidad existen un par de malas noticias dentro de las planificaciones del equipo cusqueño al no contar con jugadores claves en la alineación titular.
Estamos hablando de que Carlos Garcés y Santiago Arias no estarán disponibles para el encuentro de esta noche en el Cusco. No se debe a ninguna lesión ni dolencia física en cada uno de los jugadores, sino que ambos jugadores recibieron la tercera tarjeta amarilla del certamen en el último duelo ante Lanús en la ciudad imperial y por ende quedaron automáticamente suspendidos.
Es de esta manera que el entrenador Horacio Melgarejo tuvo que meter mano en el equipo titular de Cienciano para recibir a Botafogo y ya tomó una decisión. Los protagonistas en cuestión serán Juan Romagnioli y Neri Bandiera, aunque a la vez es importante mencionar que los cusqueños presentarán un parado distinto al común ya que jugarán con un solo volante ancla como lo es Gerson Barreto.
Alineaciones confirmadas de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Matías Succar; Juan Romagnioli y Neri Bandiera. DT: Horacio Melgarejo.
Botafogo | Warleson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Marcal; Hughinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins y Kadir. DT: Franclim Carvalho.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?
Predicción Copa Sudamericana 2026: resultado exacto de Cienciano vs. Botafogo, según la IA
- 18:30 | México (Ciudad de México)
- 19:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 20:30 | Chile y Venezuela
- 20:30 | Estados Unidos
- 21:30 | Argentina, Brasil y Uruguay
- 02:30 | España (14/08)
¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?
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DATOS CLAVES
- Carlos Garcés y Santiago Arias quedaron suspendidos para el partido ante Botafogo.
- Juan Romagnoli y Neri Bandiera serán titulares en Cienciano esta noche.
- Cienciano enfrenta hoy a Botafogo por octavos del final de la Copa Sudamericana 2026.