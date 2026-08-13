Por qué no juegan Carlos Garcés y Santiago Arias en Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano no podrá contar con dos jugadores muy titulares dentro del esquema de Horacio Melgarejo. Celebra ahora Botafogo y conoce las razones de esta situación en la siguiente nota.

Cienciano y Botafogo tienen absolutamente todo preparado para el partido de esta noche en la ciudad del Cusco. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en esta oportunidad existen un par de malas noticias dentro de las planificaciones del equipo cusqueño al no contar con jugadores claves en la alineación titular.

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Estamos hablando de que Carlos Garcés y Santiago Arias no estarán disponibles para el encuentro de esta noche en el Cusco. No se debe a ninguna lesión ni dolencia física en cada uno de los jugadores, sino que ambos jugadores recibieron la tercera tarjeta amarilla del certamen en el último duelo ante Lanús en la ciudad imperial y por ende quedaron automáticamente suspendidos.

Es de esta manera que el entrenador Horacio Melgarejo tuvo que meter mano en el equipo titular de Cienciano para recibir a Botafogo y ya tomó una decisión. Los protagonistas en cuestión serán Juan Romagnioli y Neri Bandiera, aunque a la vez es importante mencionar que los cusqueños presentarán un parado distinto al común ya que jugarán con un solo volante ancla como lo es Gerson Barreto.

Alineaciones confirmadas de Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Matías Succar; Juan Romagnioli y Neri Bandiera. DT: Horacio Melgarejo.

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Botafogo | Warleson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Marcal; Hughinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins y Kadir. DT: Franclim Carvalho.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

18:30 | México (Ciudad de México)

19:30 | Perú, Colombia y Ecuador

20:30 | Chile y Venezuela

20:30 | Estados Unidos

21:30 | Argentina, Brasil y Uruguay

02:30 | España (14/08)

¿Dónde ver Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

Perú | ESPN 3 y Disney+ Premium

Argentina | ESPN 3 y Disney+ Premium

Chile | ESPN 3 y Disney+ Premium

Colombia | ESPN 3 y Disney+ Premium

Ecuador | ESPN 3 y Disney+ Premium

México, Centroamérica y Caribe | Disney+ Premium

Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV

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