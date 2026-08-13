Horacio Melgarejo es uno de los protagonistas claves en el triunfo de Cienciano ante Botafogo. Sus palabras en el tiempo de rehidratación dan la vuelta al mundo y motivaron a todos los cusqueños.

Cienciano está haciendo historia ahora mismo al clavarle 4 goles al poderoso Botafogo durante el primer tiempo del encuentro que se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el nombre de Horacio Melgarejo genera tendencia a nivel internacional por una singular y muy llamativa arenga hacia sus muchachos.

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Fuente: Cienciano.

Cuando el partido todavía estaba 2-0 antes de la media hora de juego, se dio el tiempo de rehidratación y las cámaras captaron el momento preciso en donde Horacio Melgarejo se dirigió a todos sus jugadores para hacerles entender que no deben darle ningún espacio ni mucho menos oportunidad a un Botafogo que en cualquier momento podría reaccionar, algo que claramente no sucedió.

“No nos puede ganar la ilusión. No podemos perder el orden. Sigamos presionando y metiéndolos en un arco. Tienen que salir muertos en el primer tiempo, pero con orden y con cabeza. No les demos vida. Vamos de un lado para otro y lo buscamos a ‘Cacho’ (Cristian Souza). En la segunda jugada presionamos arriba y si vemos que nos salen, hacemos una falta táctica y nos acomodamos”; fueron las palabras de Horacio Melgarejo hacia los jugadores de Cienciano.

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"SIGAMOS PRESIONÁNDOLOS Y METÉNDOLES EN UN ARCO": La enérgica arenga de Melgarejo en la pausa de hidratación del Cienciano vs. Botafogo.



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Cienciano fue una tremenda ráfaga y luego llegó el descuento de Botafogo

En menos 40 minutos, Cienciano fue capaz de anotarle 4 goles a un Botafogo totalmente desconocido y ahogado por la altura de la ciudad del Cusco. Además, el poderío imperial fue clave para determinar una diferencia tan importante en una llave que todavía tiene un capítulo más que complicado en tierras brasileñas que se disputará la próxima semana, el 20 de agosto para ser más exactos.

Ahora, luego de los goles de Matías Succar (x2), Neri Bandiera y Marcos Martinich, el inicio del segundo tiempo tuvo una gran sorpresa para el equipo local ya que apareció Matheus Martins para marcar un tremendo tanto vía tiro libre que en teoría podría darle mayor aliento a los brasileños. La ventaja aún es importante, así que veremos cómo termina dándose este picante cruce.

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¡¡SIGUE LA NOCHE DE GOLAZOS!! El ex-Udinese y Watford, Matheus Martins, se hizo cargo de un tiro libre en el arranque del ST y sacó un gran remate para marcar el 1-4 de Botafogo vs. Cienciano. Importante pensando en la vuelta en Río de Janeiro…



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