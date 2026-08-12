Era el sucesor natural de Paolo Guerrero: pero ahora regresa del extranjero y jugará la Liga 1

Este futbolista era el llamado a reemplazar a Paolo Guerrero. Tenía las condiciones, para jugar en la Selección Peruana. Hoy vuelve a Liga 1.

El fútbol peruano suma un retorno de gran impacto mediático. Juan Pablo Goicochea jugará en el club Juan Pablo II tras pactarse su préstamo hasta fin de año procedente de Defensor Sporting de Uruguay. La primicia fue informada por el periodista José Varela en ‘Modo Fútbol’.

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Con solo 21 años, el delantero busca la continuidad que se le volvió esquiva en el exterior. Su regreso marca un punto de quiebre estratégico en una carrera profesional que arrancó rodeada de altísimas expectativas nacionales.

Juan Pablo Goicochea fue formado en Alianza Lima. (Foto: X).

Trayectoria y debut en Alianza Lima

Goicochea realizó toda su formación en las canteras de Alianza Lima, club con el que dio el salto al profesionalismo. Tras brillar en divisiones menores y torneos juveniles, debutó oficialmente con la camiseta blanquiazul en la Liga 1.

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Posteriormente, dio el salto al extranjero para firmar por Defensor Sporting de Uruguay. En el cuadro uruguayo buscó ganar competitividad internacional antes de concretar su actual cesión a Juan Pablo II.

El gran anhelo de la Selección Peruana

Apareció en las divisiones inferiores como el ‘9’ del futuro. Su potencia física, capacidad para aguantar la marca de espaldas y olfato goleador en la Copa Mitad del Mundo Sub-18 lo proyectaron de inmediato como la gran promesa ofensiva del país.

Por sus condiciones técnicas y lectura de juego, muchos lo perfilaban como el recambio generacional de Paolo Guerrero. Tenía el biotipo y la frialdad en el área que la Selección Peruana requería con urgencia para los próximos años.

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Juan Pablo Goicochea pertenece al Defensor Sporting. (Foto: X).

¿Qué jugador regresó a la Liga 1?

Jugador: Juan Pablo Goicochea (21 años).

Clubes anteriores: Alianza Lima (Perú), Platense (Argentina), y Defensor Sporting (Uruguay).

Nuevo club: Juan Pablo II (cedido a préstamo hasta fin de año).

Objetivo: Reencontrar su mejor nivel y consolidarse en primera división.

Juan Pablo Goicochea buscará revancha

Su paso por el fútbol uruguayo le otorgó un roce físico altamente competitivo. Sin embargo, la falta de minutos indispensables para un atacante en formación motivó su vuelta al torneo local en búsqueda de rodaje titular.

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El desafío en el club norteño será exigente pero oportuno. Tener ritmo constante en la Liga 1 representa la vía más directa para recuperar el protagonismo mediático y reinsertarse en el radar de la Selección Peruana.

DATOS CLAVE

Juan Pablo Goicochea: jugará cedido en Juan Pablo II hasta fin de año.

Defensor Sporting: el delantero de 21 años llega a préstamo desde el club uruguayo.

Alianza Lima: es el equipo peruano donde el joven jugador se formó y debutó oficialmente.