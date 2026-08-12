¿Era penal?: CONAR publicó y calificó la mano de Hansell Riojas en el Alianza Lima vs. Sport Boys

Se resolvió la polémica jugada en el Alianza Lima vs. Sport Boys. Donde supuestamente hay una mano penal de Hansell Riojas. Esto dijo el VAR.

El reciente enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 dejó un amargo sabor en tienda blanquiazul, luego de un electrizante empate 1-1 en el Estadio Nacional. Más allá del trámite del encuentro, la gran atención mediática se concentró en los minutos finales por una jugada cargada de dramatismo que encendió todas las alarmas en el área del cuadro rosado.

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Transcurría el minuto 93 del tiempo añadido cuando el atacante íntimo Alan Cantero, quien había ingresado desde el banco de suplentes para buscar el gol de la victoria, sacó un potente remate a portería que impactó directamente en la humanidad del defensor de Sport Boys, Hansell Riojas. La delegación victoriana reclamó airadamente un tiro penal por una supuesta mano extendida dentro del área chica, exigiendo la intervención del sistema de videoarbitraje.

Hansell Riojas el hombre de la polémica en el Sport Boys vs. Alianza Lima. (Foto: X).

El veredicto de la CONAR y la postura del VAR

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) respaldó oficialmente el accionar del cuerpo arbitral y ratificó que el procedimiento fue impecable. Según el informe técnico, el equipo VAR realizó un rápido chequeo silencioso para analizar la trayectoria del balón y determinó que la pelota no rozó el brazo del central rosado, validando la apreciación inicial del juez principal en la cancha.

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El cuerpo arbitral encargado de la justicia durante la jornada estuvo liderado por Bruno Pérez en el campo de juego. En la cabina de tecnología, la revisión de la polémica estuvo comandada por César García como árbitro VAR y Vera Yupanqui en la función de AVAR, contando además con la supervisión de Héctor Rojas en el rol de Quality Manager (QM).

Para brindar mayor claridad, se difundieron los audios oficiales de la sala tecnológica en los momentos en que se revisaba el disparo de Cantero. En el material sonoro se escucha claramente al encargado del VAR instruir al árbitro de campo: “No lo impacta, no lo impacta. Pasa de largo”, frase con la que dieron por cerrado el análisis sin requerir una revisión en pantalla al costado del campo.

Las imágenes del VAR encienden el debate

A pesar de la explicación difundida por la CONAR, la respuesta del público no tardó en hacerse sentir de forma crítica en redes sociales. Aficionados y analistas locales cuestionaron la postura del VAR al considerar que no se tomó el tiempo suficiente para evaluar detenidamente una jugada que pudo haber modificado el resultado final en el último minuto de juego.

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La polémica creció drásticamente tras la revisión de las repeticiones televisivas, donde se aprecia que el esférico cambia sensiblemente de trayectoria al pasar junto al zaguero chalaco. Múltiples capturas de pantalla y videos cuadro por cuadro sugieren un desvío claro tras impactar en el brazo de Riojas, contraviniendo la conclusión del arbitraje de que la pelota pasó de largo sin ningún contacto.

Alianza Lima no se siente cómodo con las decisiones

El compromiso concluyó con tablas en el marcador tras los goles de Jostin Alarcón para la ‘Misilera’ y Federico Girotti para los íntimos. La controversial falta no cobrada privó a Alianza Lima de una oportunidad de oro desde los doce pasos en la agonía del cotejo, dejando encendida una acalorada discusión reglamentaria que mantendrá divididos a los hinchas durante toda la temporada.

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