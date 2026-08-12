Dónde ver EN VIVO amistoso Real Madrid vs Deportivo La Coruña: hora, canales de TV y streaming online

El Real Madrid y el Deportivo de La Coruña se enfrentan en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. El tradicional choque estival trae de vuelta un clásico del fútbol español en una jornada de pretemporada llena de expectativas.
El partido sirve como examen crucial para ultimar rodaje de cara al inicio de la temporada 2026-27. A continuación, conoce los horarios internacionales, señales de televisión y opciones de streaming para seguir el cotejo totalmente en vivo.
Real Madrid vs Deportivo La Coruña, amistoso internacional. (Foto: X).
Horarios del partido amistoso por países
El silbatazo inicial en el Estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña se dará a las 21:00 horas en tiempo de España.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 13:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 14:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, EE. UU. (Este): 15:00 hs
- Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 hs
Canales de TV y Streaming para ver el choque en vivo
- Para ver la transmisión en abierto en España, la señal matriz en televisión irá por TVE La 1 HD y el canal autonómico TVG. Por vía digital, el encuentro estará disponible mediante RTVE Play, el servicio de Realmadrid TV y el canal de YouTube del RC Deportivo.
- En México y Latinoamérica, la transmisión online corre a cuenta de Disney+ Premium. Mientras tanto, la afición en Estados Unidos podrá seguir la cobertura por la señal de FOX Deportes o las plataformas fuboTV, FOX One y DAZN USA.
Contexto del partido e historial de leyenda
El cuadro coruñés ostenta la condición de máximo triunfador del certamen tras coronarse en 26 oportunidades. Por su parte, los merengues persiguen el décimo trofeo de su palmarés en esta competencia histórica.
El encuentro marca la reaparición del club merengue en el torneo veraniego tras trece años de ausencia desde su última participación en 2013. Además, funcionará como la previa perfecta al regreso del Deportivo de La Coruña en los enfrentamientos oficiales de LaLiga EA Sports.
Ficha oficial del Deportivo de La Coruña vs. Real Madrid
|Ficha del Partido
|Datos Oficiales
|Evento
|LXXXI Trofeo Teresa Herrera
|Sede
|Estadio ABANCA-RIAZOR, A Coruña
|Transmisión España
|TVE La 1, TVG, Realmadrid TV, RTVE Play
|Transmisión México / Latam
|Disney+ Premium
|Transmisión EE. UU.
|FOX Deportes, fuboTV, DAZN USA
DATOS CLAVE
- Real Madrid: jugará contra Deportivo de La Coruña en el Trofeo Teresa Herrera.
- Deportivo de La Coruña: es el máximo ganador del certamen con 26 títulos.
- Disney+ Premium: transmitirá online el encuentro para México y Latinoamérica.