Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje a Lionel Messi por el comunicado despedida para su padre

Cristiano Ronaldo reaccionó a la publicación de Lionel Messi, en la despedida a su padre Jorge. Con un mensaje personal y emotivo, de abrazo.

En un gesto que ha conmovido al mundo del deporte, Cristiano Ronaldo dejó de lado la histórica rivalidad en las canchas para acompañar a Lionel Messi en su momento más difícil. El astro portugués reaccionó a la desgarradora carta con la que el capitán argentino despidió a su padre, Jorge Messi, tras su fallecimiento a los 68 años.

Publicidad

El capitán albiceleste compartió unas palabras profundas marcadas por la incredulidad y la tristeza de la partida. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió el rosarino en su cuenta oficial.

Lionel Messi publicó para su padre Jorge. (Foto: X).

Las conmovedoras frases de Leo Messi sobre su padre

En su carta, Messi repasó el papel clave que tuvo su padre a lo largo de su vida profesional y personal. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, confesó el atacante sobre quien administró su carrera desde sus inicios.

Publicidad

La publicación también reveló la pesada carga emocional con la que el rosarino enfrentó los compromisos recientes en la selección. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató Messi sobre la dura enfermedad de Jorge.

El dolor por la pérdida llevó al delantero a abrir una gran interrogante sobre los pasos que dará en su carrera profesional. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, reconoció abiertamente en el texto.

El emotivo comentario de CR7 en la publicación de Instagram

El mensaje de Cristiano Ronaldo apareció de manera sincera en la sección de comentarios poco después del lanzamiento del comunicado. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el atacante luso para solidarizarse con la familia del argentino.

Publicidad

Cristiano Ronaldo saludó a la distancia a Lionel Messi. (Foto: X).

La interacción acumula millones de reacciones de fanáticos alrededor del planeta. La respuesta del delantero portugués se viralizó al instante como una de las demostraciones de afecto más significativas en el deporte contemporáneo.

Un gesto de deportividad que trasciende la rivalidad

Durante dos décadas, Messi y Ronaldo mantuvieron una de las competencias deportivas más exigentes e influyentes del planeta. Sin embargo, este cruce ante la pérdida familiar reafirma el profundo respeto y la admiración mutua que existe entre ambos fuera del terreno de juego.

Publicidad

Medios internacionales y figuras del fútbol mundial han aplaudido el gesto de Cristiano como un ejemplo para las futuras generaciones. La acción demuestra que el lado humano y la solidaridad siempre están por encima de las rivalidades deportivas.

DATOS CLAVE

Jorge Messi : el padre y representante de Lionel Messi falleció a los 68 años.

: el padre y representante de falleció a los 68 años. Cristiano Ronaldo : dejó un mensaje de apoyo en la cuenta de Instagram del argentino.

: dejó un mensaje de apoyo en la cuenta de Instagram del argentino. Futuro profesional: Lionel Messi reconoció tener bastantes dudas sobre su continuidad en el fútbol.