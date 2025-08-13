¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Universidad Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima y Universidad Católica cumplieron con el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugando en Matute este miércoles 13 de agosto, entérate cuándo vuelven a jugar ahora en Ecuador.
Según el fixture de la Copa Sudamericana, Alianza Lima tendrá que devolver la visita a la Universidad Católica el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 PM en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
El cotejo se puede presentar complicado para Alianza Lima pues tendrá que combatir contra el rival y la altura de Quito. Ubicada a más de 2.800 metros de altura, en el Estadio Olímpico Atahualpa se definirá qué club pasa a cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Hay que recordar que el ganador del cruce entre Alianza Lima vs. Universidad Católica se tendrá que medir ante el vencedor del partido entre Universidad de Chile e Independiente, todo por la llave de cuartos de final.
Los refuerzos de Alianza Lima
Para beneficio de Alianza Lima, el cuadro del técnico Néstor Gorosito recupera a Carlos Zambrano. Hay que recordar que el ‘Kaiser’ fue expulsado ante Gremio y tras cumplir su sanción puede volver a jugar con los íntimos.
Por el lado de la Universidad Católica, lo más probable es que también estén disponibles el portero Rafael Romo y el defensa Jhon Chancellor, ausentes ante Alianza Lima en el partido de ida en Matute.
ver también
Erick Noriega tendría todo arreglado para dejar Alianza Lima y fichar por campeón de la UEFA Champions League
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica?
Alianza Lima juega ante Universidad Católica desde las 7:30 PM de este miércoles 20 de agosto. Enfrentándose en Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el duelo se dará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
¿Qué resultado necesita Alianza Lima para pasar a cuartos de la Copa Sudamericana?
Alianza Lima solo necesita empatar ante Universidad Católica para pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si pierde por más de dos goles queda fuera y si empata se van a penales.
Encuesta¿Alianza vencerá a Católica en Ecuador?
¿Alianza vencerá a Católica en Ecuador?
YA VOTARON 0 PERSONAS