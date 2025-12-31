Mientras FC Cajamarca mantiene en suspenso el posible fichaje de Hernán Barcos, el club no se detiene y ya prepara otro golpe fuerte en la Liga 1. La mira ahora apunta a un campeón del fútbol peruano, en una operación que empieza a tomar forma y que podría sacudir el mercado local.

Publicidad

Publicidad

Según reveló el periodista Daniel Arenas, la negociación entre FC Cajamarca y Melgar ya está en marcha: “Melgar está negociando la salida de Alexis Arias y su destino sería FC Cajamarca. Todo encaminado para que Arias se vista de amarillo”. La información encendió las alarmas en Arequipa y elevó la expectativa en Cajamarca, donde sueñan con armar un equipo competitivo desde el primer año.

La posible salida de Alexis Arias no es un movimiento menor. Se trata de un futbolista identificado con Melgar, con liderazgo, experiencia internacional y peso en el vestuario. Que su nombre aparezca vinculado a FC Cajamarca marca un quiebre fuerte y confirma que el club recién ascendido quiere jerarquía, no solo participación.

Este escenario toma aún más fuerza si se conecta con el nombre de Hernán Barcos. FC Cajamarca apunta alto y quiere referentes, jugadores con recorrido y personalidad para competir en una Liga 1 cada vez más exigente. La llegada de Arias sería una señal clara de ambición institucional.

Publicidad

Publicidad

Alexis Arias dejaría Melgar y se iría a FC Cajamarca. (Foto: X)

Los números de Alexis Arias en el 2025

Alexis Arias tuvo bastante participación con Melgar en la temporada 2025. El volante en total jugó en 25 partidos en la Liga 1, marcó un gol y recibió un puntaje de 6.81 por parte de Sofascore. Mientras que, por la Copa Sudamericana, disputó 6 encuentros, no anotó goles y recibió una valoración general de 6.85.

ver también Sorpresa en Alianza Lima, Federico Girotti lanzó fuerte reto a Lionel Messi

Si se concreta la llegada de Alexis Arias, FC Cajamarca dará uno de los golpes más inesperados del mercado, confirmando que no está en Primera División para aprender, sino para competir. El fútbol peruano empieza a mirar con atención lo que se mueve en amarillo.

Publicidad

Publicidad

Alexis Arias jugando para Melgar. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente Alexis Arias?

Alexis Arias vale 400 mil euros, tiene 30 años y juega de volante o pivote. Además, en su mejor momento alcanzó un costo de 900 mil euros en el 2023 a los 27 años.

¿Cuántos años tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 41 años, pero cumplirá 42 el 11 de abril. Además, es goleador histórico extranjero de Alianza Lima e integra la lista del Top 10 de máximos artilleros íntimos en toda la historia.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alexis Arias negocia su salida de Melgar para fichar por el FC Cajamarca.

El volante Alexis Arias disputó 25 partidos y anotó un gol durante la temporada 2025 de la Liga 1.

FC Cajamarca busca fichar a Hernán Barcos para reforzar su plantel en la Liga 1.

Publicidad