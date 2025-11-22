Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 22 de noviembre desde las 15:00 horas (Lima) en la gran final de la Copa Sudamericana 2025. El Estadio Defensores del Chaco, de Asunción, Paraguay, es el escenario para la definición de este certamen de la Conmebol. El ‘Granate’ busca su segundo festejo en esta competencia y el ‘Galo’ busca el primer título.

Se enfrentan dos equipos que han ido de menor a mayor en esta Copa Sudamericana. Lanús, si bien terminó en el primer lugar del grupo G, se ha visto mucho mejor en las últimas rondas donde dejó en el camino, por ejemplo, a Fluminense y a Universidad de Chile.

Atlético Mineiro, por su parte, ha tenido una dura fase de grupos donde quedó segundo en el grupo H, por detrás de Cienciano. Por lo cual, ha tenido que jugar el Playoff donde superó a Atlético Bucaramanga y eliminó a clubes como Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. Su técnico Jorge Sampaoli ya sabe lo que es ser campeón de Copa Sudamericana (U. de Chile 2011).

¿A qué hora se juega la final Lanús vs. Atlético Mineiro de la Copa Sudamericana 2025?

Lanús y Atlético Mineiro definen la final de la Copa Sudamericana 2025 en Asunción, Paraguay. El horario de inicio del encuentro es desde las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 17:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inició a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 12:00 horas. Y en México, comenzó a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay tiene transmisión en vivo de ESPN y DSports por TV. En tanto, vía streaming se puede ver por Disney+ Premium y DGO para toda Sudamérica.