La sanción de FIFA por el caso Thiago Almada y Botafogo amenaza a Corinthians y el futuro de André Carrillo

Las deudas de los clubes brasileños, mayormente de aquellos que tienen sociedades anónimas en la parte del fútbol, empiezan a ser un dolor de cabeza. Botafogo, por ejemplo, padece un nuevo problema con la última sanción impuesta por la FIFA. Debido a que no le pagó aún al Atlanta United por el argentino Thiago Almada, no puede fichar futbolistas por los próximos tres mercados de pases. Y esto puede afectar a Corinthians.

FIFA sancionó nuevamente a Botafogo con tres mercados de pases sin poder contratar jugadores debido a una deuda de 21 millones de dólares por el pase de Thiago Almada al Atlanta United. Además, hay un impago por complementos de otros 9 millones de dólares. Dicha transferencia del futbolista argentino, hoy en Atlético de Madrid, se dio a mitad de 2024. Desde ese entonces, no hubo ni un pago de parte del ‘Fogão’ para el equipo estadounidense.

La sanción del organismo madre del fútbol mundial llegó luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) también obligó al cuadro brasileño a pagarle a la franquicia del estado de Georgia. Ahora, la historia se complica para el club liderado por el controvertido empresario John Textor.

No obstante, desde Botafogo emitieron un comunicado asegurando que han mantenido “conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United” durante las últimas semanas. La idea es llegar a “un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada”. Sólo con el pago mediante, podrán levantar la sanción de FIFA y, por ende, tendrán permitido realizar fichajes.

Corinthians ya tiene una sanción de FIFA y busca evitar un problema como le pasó a Botafogo

Como decíamos, los clubes brasileños vienen padeciendo problemas con FIFA debido a deudas. Así como Botafogo y el caso Almada ha llegado a un punto extremo, en Corinthians también buscan solucionar su situación para evitar un castigo como el del ‘Fogão’.

El ‘Timão’, equipo que cuenta con el peruano André Carrillo y viene de salir campeón de la Copa de Brasil, busca reforzarse para la temporada 2026 donde jugará Copa Libertadores. Sin embargo, no puede realizar fichajes debido a que tiene una prohibición de la FIFA por una deuda con Santos Laguna por el fichaje del ecuatoriano Félix Torres.

Corinthians está en negociaciones para resolver todas sus deudas. Está en negociaciones para el pago de 7.5 millones de dólares al paraguayo Matías Rojas. En tanto, por el caso de Félix Torres, la situación no es fácil, ya que deben 6.5 millones de dólares, según informó Globo Esporte en los últimos días.

Félix Torres, el defensor que genera la sanción de FIFA en Corinthians (Getty Images).

Hasta que el ‘Timão’ no realice estos pagos, seguirá sin poder fichar jugadores. Esto, sin dudas, representará un problema para el futuro del club y los intereses con respecto a la temporada 2026. De todas maneras, la buena noticia es que está en negociaciones para acordar los impagos en las próximas horas. Así, FIFA le levantaría el castigo y evitaría uno mayor como pasó con Botafogo.

Corinthians negocia renovación de André Carrillo y fichajes para 2026

Si bien el pago de las deudas demandará dinero por parte de Corinthians, se busca reforzar y asegurar el futuro de algunos futbolistas para el plantel 2026. Entre los jugadores que podría renovar contrato destaca el peruano André Carrillo, quien ha sido una pieza importante durante toda la temporada 2025.

En tanto, el conjunto paulista busca la continuidad de Maycon con la compra de su pase al Shakhtar Donetsk. En tanto, se busca un mediocampista ofensivo donde se ha mencionado al venezolano Jefferson Savarino como posible fichaje. Y en las últimas horas, creció en consideración el extremo Michael.

