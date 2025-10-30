¡El ‘Granate’ es finalista! Lanús venció 1-0 a U. de Chile por la Copa Sudamericana: resumen y goles

Lanús y Universidad de Chile se vieron las caras en el marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida quedó igualado 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago y ahora fueron los locales quienes el día de hoy consiguieron un verdadero triunfazo por 1-0 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y con lo cual clasificaron a la final del torneo continental.

En cuanto al trámite del partido, podemos decir que desde un inicio tuvimos un encuentro bastante luchado. A los 13 minutos de juego se abriría el marcador a favor de Lanús gracias a Marcelino Moreno, aunque finalmente la acción quedaría anulada por posición adelantada. Luego, ya en el segundo tiempo, fue U. de Chile quien tampoco podría celebrar como realmente hubiese querido.

A los 55 minutos de juego apareció Felipe Salomoni para anotar un buen gol a favor de los suyos, pero tras una revisión del VAR también se anularía dicha conquista por offside. Finalmente, recién a 62′ llegó Rodrigo Castillo para poner el 1-0 del partido tras una estupenda definición ante la salida del arquero Gabriel Castellón. El resultado no se movería más y ahora el ‘Granate’ festeja su clasificación a la gran final de la presente edición de la Copa Sudamericana.

¡Revive las incidencias del Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana!