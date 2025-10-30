¡El ‘Granate’ es finalista! Lanús venció 1-0 a U. de Chile por la Copa Sudamericana: resumen y goles

Lanús y Universidad de Chile se vieron las caras en el marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida quedó igualado 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago y ahora fueron los locales quienes el día de hoy consiguieron un verdadero triunfazo por 1-0 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y con lo cual clasificaron a la final del torneo continental.
En cuanto al trámite del partido, podemos decir que desde un inicio tuvimos un encuentro bastante luchado. A los 13 minutos de juego se abriría el marcador a favor de Lanús gracias a Marcelino Moreno, aunque finalmente la acción quedaría anulada por posición adelantada. Luego, ya en el segundo tiempo, fue U. de Chile quien tampoco podría celebrar como realmente hubiese querido.
A los 55 minutos de juego apareció Felipe Salomoni para anotar un buen gol a favor de los suyos, pero tras una revisión del VAR también se anularía dicha conquista por offside. Finalmente, recién a 62′ llegó Rodrigo Castillo para poner el 1-0 del partido tras una estupenda definición ante la salida del arquero Gabriel Castellón. El resultado no se movería más y ahora el ‘Granate’ festeja su clasificación a la gran final de la presente edición de la Copa Sudamericana.
¡Revive las incidencias del Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana!
90'+6 ¡Final del partido!
Lanús derrotó 1-0 a U. de Chile en La Fortaleza y accedió a la gran final de la Copa Sudamericana.
90'+5 ¡Se la pierde Lanús!
Méndez tuvo el 2-0 en sus pies, pero el remate que intentó se fue directo a la tribuna cuando pudo asegurar el triunfo.
90' ¡Se jugarán 6 minutos más!
El partido entre Lanús y U. de Chile se alargará hasta los 96 minutos de juego.
85' ¡Llegada peligrosa de U. de Chile!
Altamirano probó desde fuera del área y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Losada, quien tan solo atinó a mirar el remate.
83' ¡Cambio en Lanús!
Salen Carrera y Salvio - Ingresan Méndez y Watson.
80' ¡Minutos finales del partido!
Lanús derrota 1-0 a U. de Chile y tan solo quedan 10 minutos para el final del encuentro en La Fortaleza.
76' ¡Llegada de U. de Chile!
Guerrero intentó un remate dentro del área argentina y fue Canale quien desvío el balón. Finalmente, la acción quedó anulada por offside.
70' ¡Cambio en U. de Chile!
Salió Salomoni - Ingresó Sepúlveda.
66' ¡Tarjeta amarilla para Hormazábal!
El defensor de U. de Chile fue amonestado por una dura entrada en contra de Carrera.
62' ¡Gooooooooooool de Lanús!
Rodrigo Castillo anota el 1-0 del partido frente a U. de Chile tras una gran definición llevándose al arquero Gabriel Castellón. Mención honrosa para la enorme jugada personal de Marcelino Moreno por la banda derecha.
55' ¡Gol anulado a U. de Chile!
Luego de una revisión en el VAR, el árbitro principal sanciona posición adelantada por parte de Lucas Di Yorio y anuncia la invalidación del tanto de Felipe Salomoni.
52' ¡Goooooooooooool de la U. de Chile!
Felipe Salomoni anota el 0-1 del partido frente a Lanús tras un centro sin destino claro en el área rival. El defensor encontró el balón y definió cruzado sobre el arco de Nahuel Losada.
50' ¡Nuevamente encima Lanús!
Ahora fue Castillo quien le pegó muy bien sobre el arco defendido por Castellón. El balón chocó en la defensa de U. de Chile y se perdió en el tiro de esquina.
48' ¡Disparo de Salvio!
El atacante de Lanús intentó un buen remate en el borde del área chilena y generó peligro ante una buena atajada por parte de Castellón.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Lanús y U. de Chile ya disputan la etapa final del duelo en La Fortaleza.
45'+4 ¡Final del primer tiempo!
Lanús y U. de Chile empatan sin goles al término de la primera etapa en La Fortaleza. Nos vamos al descanso.
45' ¡Se jugarán 3 minutos más!
El partido entre Lanús y U. de Chile se alargará hasta los 48' en este primer tiempo.
44' ¡Cabezazo de Izquierdoz!
El defensor de Lanús ganó en el área chilena para conectar el balón tras un centro de Moreno.
40' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Lanús y U. de Chile igualan 0-0 en los instantes finales de la primera mitad en La Fortaleza.
34' ¡Tarjeta amarilla para Acosta!
El atacante de Lanús, quien está en el banco de suplentes, fue amonestado por reclamos hacia el árbitro.
30' ¡Casi llega el 1-0 de Lanús!
Castillo estuvo a punto de convertir el primer gol del partido y el delantero granate no pudo ser claro en su remate que se fue desviado al tiro de esquina.
23' ¡Intento de Medina!
El volante de Lanús probó un remate desde fuera del área, pero el balón se fue muy desviado.
18' ¡Disparo de Salomoni!
El defensor de U. de Chile intentó desde larga distancia tras ver al arquero Losada muy adelantado. El balón pasó cerca del parante superior.
14' ¡Gol anulado a Lanús!
Tras revisión en el VAR, el juez principal anunció que el tanto de Marcelino Moreno no sube al marcador por posición adelantada.
12' ¡Goooooooooooool de Lanús!
Marcelino Moreno convierte el 1-0 de Lanús tras una gran jugada en velocidad y luego definió con tres dedos al ángulo de Gabriel Castellón.
10' ¡Remate peligroso de Aránguiz!
El volante de la U. de Chile probó un buen disparo desde larga distancia y el arquero Losada atrapó sin dejar rebote.
6' ¡Tarjeta amarilla para Cardozo!
El volante de Lanús fue amonestado por una dura falta en contra de Altamirano.
4' ¡Partido trabado por ahora!
Tanto Lanús como U. de Chile buscan imponerse con su juego, aunque todavía sin claridad.
1' ¡Empezó el partido!
Lanús y U. de Chile ya juegan la primera mitad del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.
¡Los equipos salen a la cancha!
Lanús y U. de Chile ya están en el gramado de juego a instantes del minuto del partido.
¡Las novedades en Lanús!
El 'Granate' presenta el mismo equipo que enfrentó a U. de Chile en el Estadio Nacional de Santiago.
Tweet placeholder
¡Las novedades en U. de Chile!
El equipo chileno presenta algunas bajas muy importantes para el duelo de hoy ante Lanús.
Tweet placeholder
¡Así fue la llegada de Lanús al estadio!
La delegación argentina ya ultima detalles a minutos del inicio del partido frente a U. de Chile.
¡Así luce el estadio!
El Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez está listo para albergar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Lanús y U. de Chile.
¡Formaciones confirmadas!
Así saldrán a la cancha Lanús y U. de Chile el día de hoy.
¡Así fue la llegada de U. de Chile al estadio!
La delegación de la 'U' ya dijo presente en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
¡La hinchada de Lanús presente!
El aficionado del 'Granate' ya vive la previa del partido frente a U. de Chile y vemos una multitud en las afueras el estadio.
¡Alineación titular de U. de Chile!
Gustavo Álvarez prepara el siguiente equipo titular para visitar hoy a Lanús: Castellón; Calderón, Guerrero, Poblete, Guerra, Salomoni, Hormazabal, Di Yorio, Altamirano, Aranguiz y Zaldivia.
¡Alineación titular de Lanús!
Mauricio Pellegrino alista el siguiente equipo titular para enfrentar a U. de Chile: Losada; Perez, Marcich, Moreno, Salvio, Canale, Castillo, Carrera, Izquierdoz, Cardozo y Medina.
¡Vestuario listo de Lanús!
El equipo de 'La Fortaleza' también mostró la interna del camarín para recibir esta noche a U. de Chile.
¡Vestuario listo de U. de Chile!
El equipo chileno tiene lista la indumentaria con la que el día de hoy visitará a Lanús.
¡Indumentarias oficiales!
Conmebol confirmó las camisetas que utilizarán esta noche Lanús y U. de Chile.
¡El primer finalista de la Copa Sudamericana!
Atlético Mineiro eliminó a Independiente del Valle y ahora espera rival en la gran final de la Copa Sudamericana. ¡Lanús y U. de Chile se juegan el todo por el todo esta noche!
¡Bienvenidos a la cobertura del Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana!
Lanús y U. de Chile se enfrentan esta noche por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. A continuación, sigue el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.
Periodista Deportivo con más de 10 años de experiencia en el rubro. Como especialista y analista táctico he trabajado en Futbológico Perú, como guionista estuve en Alivia Media y como redactor en El Futbolero abarcando distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Hoy enfocado en Bolavip Perú en cuanto a la Liga 1, Selección Peruana, Fútbol Internacional y Peruanos en el Extranjero.