André Carrillo ya tiene fecha y sede para ir en busca de su tercer título con Corinthians

André Carrillo es uno de los jugadores peruanos en el exterior, que puede darse el lujo de haber festejado algún título. Con Corinthians, se llevó el Campeonato Paulista, torneo estadual en Brasil, así como también la Copa de Brasil a fin de año. Para comienzos del 2026, tendrá la oportunidad de lograr su tercera conquista con la Supercopa de Brasil.

Corinthians empezó el año con un título importante como fue el Paulistão, de la mano de Ramón Díaz. Luego, en el Brasileirão, no tuvo un buen arranque y cerró la temporada de forma irregular. Lo mismo le pasó a nivel internacional, ya que no pudo hacer pie en la Copa Libertadores ni en la Sudamericana. Aún así, a fin de año, le alcanzó para llevarse la Copa de Brasil y un premio económico importante.

Con el Paulistão y la Copa de Brasil, el ‘Timão’ ganó buenas cifras de dinero, pensando en pagar algunas deudas importantes, renovar jugadores, como el caso de André Carrillo, y apuntar a nuevos fichajes para 2026. No obstante, también se perfila para una nueva disputa de título.

Corinthians enfrentará a Flamengo por la Supercopa de Brasil 2026

Corinthians, como ganador de la Copa de Brasil, se clasificó automáticamente a la Supercopa de Brasil. Se trata de un duelo entre el vencedor de dicha copa ante el campeón del Brasileirão. En este caso, se trata de Flamengo. Por ende, el duelo entre el ‘Timão’ y el ‘Mengão’ ya está a la vista.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó de manera oficial que Flamengo vs. Corinthians tiene fecha y sede confirmada para la disputa de la Supercopa de Brasil. Será el próximo 1 de febrero de 2026 en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Si bien la CBF consideró llevar la Supercopa a Río de Janeiro o a Sao Paulo, decidió no darle ventaja a alguno de estos equipos. Por eso, buscó una sede neutral y quedó el Mané Garrincha de la capital brasileña.

En tanto, la fecha se decidió para que se juegue mientras se disputan los torneos estaduales. Corinthians, con André Carrillo, jugará el Campeonato Paulista donde deberá defender el título conseguido en 2025. Por su parte, Flamengo es el vigente bicampeón y busca el ‘tri’ en el Campeonato Carioca.

La Supercopa de Brasil volvió para quedarse

La edición 2026 será la novena de la Supercopa de Brasil en su historia y la séptima de manera consecutiva. Es que se empezó a disputar en 1990 y tuvo una segunda edición en 1991 hasta que se dejó de competir hasta recién en 2020. Desde ese entonces, se ha jugado de manera ininterrumpida.

Flamengo es el máximo ganador de la Supercopa de Brasil con tres títulos (perdió tres finales también), además de ser el vigente campeón, tras ganarle a Botafogo en la edición 2025 (3-1). Corinthians, por su parte, sólo ganó una vez: fue en 1991 y, precisamente, le ganó al ‘Mengão’ por 1-0 en el Morumbí.

CAMPEONES Y FINALES DE LA SUPERCOPA DE BRASIL

EDICIÓN CAMPEÓN RESULTADO SUBCAMPEÓN ESTADIOS 1990 Grêmio 2 – 0 (ida)

0 – 0 (vuelta) Vasco da Gama Estadio Olímpico, Porto Alegre

Estadio São Januário, Río de Janeiro 1991 Corinthians 1 – 0 Flamengo Estadio Morumbi, São Paulo 2020 Flamengo 3 – 0 Athletico Paranaense Estadio Mané Garrincha, Brasilia 2021 Flamengo 2 – 2 (6-5 pen.) Palmeiras Estadio Mané Garrincha, Brasilia 2022 Atlético Mineiro 2 – 2 (8-7 pen.) Flamengo Arena Pantanal, Cuiabá 2023 Palmeiras 4 – 3 Flamengo Estadio Mané Garrincha, Brasilia 2024 São Paulo 0 – 0 (4-2 pen.) Palmeiras Estadio Mineirão, Belo Horizonte 2025 Flamengo 3 – 1 Botafogo Estadio Mangueirão, Belém

