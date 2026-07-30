Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Figura de Lanús menosprecia a Cienciano pese a caer goleado 4-0 en el Cusco: “Este equipo nunca nos eliminaría”

Eduardo Salvio no reconoció el poderío de Cienciano ante Lanús y solo atinó a destacar el factor de la altura como determinante. A continuación, descubre exactamente lo que dijo el atacante.

Cienciano vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2026.
© Getty Images.Cienciano vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano logró una verdadera hazaña el día de ayer al imponerse por 4-0 ante Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con un resultado adverso de 2-0 desde Argentina, los imperiales hicieron respetar la casa y clasificaron a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, lo más llamativo de la jornada tuvo que ver con unas picantes declaraciones por parte de Eduardo Salvio.

+ Seguinos en

Eduardo Salvio, más conocido a nivel internacional como el ‘Toto‘, prácticamente le restó méritos al nivel de juego de Cienciano y pese a perder 4-0 de una forma bastante contundente cuando tranquilamente Lanús pudo haberse llevado una goleada mucho más abultada, afirmó que no de haber sido por las condiciones de la altura jamás hubieran perdido con un rival como el cusqueño.

“La verdad nos vamos con bronca porque fue un partido que pensábamos en jugarlo de otra forma. No pudimos hacer lo que trabajamos, pero bueno. Uno se va con bronca porque creo que en circunstancias normales, este equipo jamás eliminaría a Lanús“; comentó Eduardo Salvio en conversación con ‘DSports‘ y con lo cual reflejó mucha molestia en cómo se dio la derrota.

En esta misma línea de no reconocer que los cusqueños mostraron mejor nivel que Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el ‘Toto‘ fue mucho más enfático en su postura “Jugar en altura tiene estas cosas, es parte del fútbol venir a jugar acá. Cuesta, pero bueno, sigo repitiendo que en circunstancias normales, este equipo como Cienciano nunca eliminaría a Lanús, nunca“.

Lo que se le viene a Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Ver también

Tragedia en Botafogo antes de enfrentar a Cienciano: murió un exfutbolista del club

Luego de eliminar a Lanús en un resultado global de 4-2 en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, ahora Cienciano deberá enfocarse en la siguiente llave que será frente al poderoso Botafogo de Brasil. Los de Río de Janeiro vienen de ser primeros en el Grupo E del certamen por encima de Caracas (Venezuela), Racing (Argentina) e Independiente Petrolero (Bolivia).

Dicho esto, ahora se viene una serie muy reñida que empezará a disputarse en las próximas semanas. De acuerdo al calendario de Conmebol, el partido de ida se disputará entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que el encuentro de vuelta será entre el 18 y el 20 del mismo mes. El ‘Papá‘ llega con la moral a tope, así que veremos qué tanto pueden avanzar en un torneo que es muy familiar para el club.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

DATOS CLAVES

  • Cienciano goleó 4-0 a Lanús y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana 2026.
  • Eduardo Salvio atribuyó la eliminación de Lanús exclusivamente a los efectos de la altura.
  • Cienciano jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Botafogo.
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones