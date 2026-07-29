Dónde ver EN VIVO Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026: hora, TV y streaming online

Cienciano recibe a Lanús en Cusco por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Revisa a qué hora se juega y qué pasa con la transmisión de este duelo decisivo.

Cienciano enfrenta a Lanús hoy miércoles 29 de julio por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El duelo se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 19:30 horas de Perú y pone en juego un lugar en los octavos de final.

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La serie se presenta cuesta arriba para el cuadro cusqueño. El ‘Granate’ ganó 2-0 en la ida, por lo que necesita igualar la llave para llevar la definición a los penales o imponerse por más de dos goles para avanzar directamente. El equipo peruano viene de caer 2-0 ante Juan Pablo II College en su última presentación por Liga 1.

Por su parte, Lanús llega tras vencer 1-0 a San Lorenzo y afronta esta vuelta con la ventaja de dos goles conseguida en casa. Por ello, aún perdiendo por un gol de diferencia, avanzará a octavos donde espera por Botafogo.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026?

El partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tiene transmisión de TV y streaming online. Se puede ver en vivo para toda Sudamérica por ESPN y Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Cienciano vs Lanús?

Cienciano vs. Lanús, encuentro por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, se juega hoy miércoles 29 de julio, en los siguientes horarios:

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México, Guatemala y Costa Rica: 6:30 PM.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8:30 PM.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 PM.

España, Alemania e Italia: 2:30 AM (Jueves 30)

DATOS CLAVE