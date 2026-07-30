Tragedia en Río de Janeiro: murió un exfutbolista de Botafogo, tras el derrumbe de un muro por vientos. Conocido como Tássio Maia dos Santos.

El fútbol brasileño se encuentra de luto tras confirmarse la trágica muerte de Tássio Maia dos Santos, exfutbolista que vistió la camiseta de Botafogo, a los 41 años. La impactante noticia sacude al entorno del Fogão justo en la previa de su crucial compromiso por Copa Sudamericana frente a Cienciano, tiñendo de luto la atmósfera previa al esperado duelo continental.

Publicidad

Una tragedia provocada por el temporal

El fatal desenlace ocurrió en la ciudad de Río de Janeiro, en medio de un voraz temporal de viento y lluvia provocado por el paso de un severo frente frío.

Tássio Maia dos Santos fue un trotamundo del fútbol. (Foto: X).

El accidente: Tássio transitaba por la calle Doutor Júlio Otoni, en el emblemático barrio de Santa Teresa, cuando las ráfagas extremas —que superaron los 100 km/h— causaron el colapso de un muro de concreto en la vía pública.

Tássio transitaba por la calle Doutor Júlio Otoni, en el emblemático barrio de Santa Teresa, cuando las ráfagas extremas —que superaron los 100 km/h— causaron el colapso de un muro de concreto en la vía pública. Muerte instantánea: El impacto directo de la estructura provocó la muerte inmediata del exfutbolista y de su acompañante. A la llegada del Cuerpo de Bomberos y los servicios de emergencia, no hubo posibilidad de reanimación y se constató el deceso de ambos en el lugar.

Publicidad

De trotamundos del fútbol a empresario local

Tássio tuvo una extensa y variada trayectoria profesional. Delantero de gran físico, defendió la camiseta de 27 clubes a lo largo de su carrera antes de colgar las botas en 2019.

Trayectoria destacada: Lució los colores de Botafogo en 2015, además de pasar por instituciones brasileñas como Figueirense, Bragantino, Bangu y Volta Redonda. En el ámbito internacional, militó en el CSKA Sofía de Bulgaria y tuvo pasos por el fútbol de Corea del Sur y China.

Tras su retiro de las canchas, Tássio fijó su residencia en Santa Teresa, donde administraba un salón de eventos.

Publicidad

Luto fuerte en la previa internacional

La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol sudamericano. Botafogo emitió un comunicado oficial expresando sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados del ex delantero.

La trágica pérdida de Tássio impacta de lleno en el ánimo del club carioca en las horas previas a medir fuerzas contra el conjunto peruano de Cienciano, agregando una nota de profundo pesar a la cita deportiva.

Publicidad

DATOS CLAVE