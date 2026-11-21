Boca Juniors y Atlético Mineiro definen al campeón de la Copa Sudamericana 2026 en la final en Barranquilla. Conoce a qué hora, dónde se puede ver y más detalles de la definición.

Atlético Mineiro y Boca Juniors juegan la final de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan este sábado 21 de noviembre desde las 17:30 horas local (mismo horario de Perú) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. El ganador se quedará con el trofeo de campeón.

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El ‘Galo’ disputa su segunda final de Sudamericana de manera consecutiva, pero quiere revancha, ya que en la edición 2025 perdió ante Lanús por penales. Sin embargo, no llega en el mejor momento, ya que lleva siete partidos sin ganar, lo que significó, entre otras cosas, su eliminación de Copa de Brasil a manos de Gremio y bajar varias posiciones en el Brasileirao. En semifinales, eliminó a Montevideo City Torque, pese a perder en la vuelta por 2-0 (ganó 3-0 en la ida).

El ‘Xeneize’ llega a este encuentro envalentonado por sus últimos resultados. Viene de ser campeón de la tabla anual en el fútbol argentino y de clasificarse a la final de la Copa Argentina 2026. A su vez, para llegar a esta definición en la Sudamericana dio vuelta la serie ante Vasco da Gama en semifinales, ya que perdió la ida 1-0 en La Bombonera, pero ganó 3-1 en el Maracaná de Brasil.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, final de la Copa Sudamericana 2026, que se juega este sábado 21 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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14:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 16:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 17:30 | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 19:30 | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 19:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 23:30 | España

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