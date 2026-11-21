Atlético Mineiro y Boca Juniors juegan la final de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan este sábado 21 de noviembre desde las 17:30 horas local (mismo horario de Perú) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. El ganador se quedará con el trofeo de campeón.
El ‘Galo’ disputa su segunda final de Sudamericana de manera consecutiva, pero quiere revancha, ya que en la edición 2025 perdió ante Lanús por penales. Sin embargo, no llega en el mejor momento, ya que lleva siete partidos sin ganar, lo que significó, entre otras cosas, su eliminación de Copa de Brasil a manos de Gremio y bajar varias posiciones en el Brasileirao. En semifinales, eliminó a Montevideo City Torque, pese a perder en la vuelta por 2-0 (ganó 3-0 en la ida).
El ‘Xeneize’ llega a este encuentro envalentonado por sus últimos resultados. Viene de ser campeón de la tabla anual en el fútbol argentino y de clasificarse a la final de la Copa Argentina 2026. A su vez, para llegar a esta definición en la Sudamericana dio vuelta la serie ante Vasco da Gama en semifinales, ya que perdió la ida 1-0 en La Bombonera, pero ganó 3-1 en el Maracaná de Brasil.
¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?
La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, Amazon Prime Video y Paramount+
- Brasil: ESPN, Disney+ Premium y SBT
- Perú: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
- Bolivia: ESPN, Disney+ Premium y DSports
- Chile: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, Win Play, DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
- Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN, Disney+ Premium, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DAZN
- Costa Rica: ESPN 2 y Disney+ Premium
- El Salvador: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Honduras: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Nicaragua: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Panamá: ESPN 2 y Disney+ Premium
- República Dominicana: ESPN 2 y Disney+ Premium
- México: ESPN 2 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ, fuboTV, Fanatiz y OneFootball PPV
- Canadá: beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ, fuboTV, Fanatiz y OneFootball PPV
- España: M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar
Predicción Copa Sudamericana 2026: resultado exacto de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors, según la IA
¿A qué hora se juega Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, final de la Copa Sudamericana 2026, que se juega este sábado 21 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:
- 14:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:30 | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)
- 19:30 | Bolivia y Venezuela
- 19:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 23:30 | España
DATOS CLAVE
- Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan la final de la Copa Sudamericana 2026.
- Sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas de Argentina comenzará la final.
- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla es la sede de la definición.