Las posibles alineaciones para Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026

Se juega el Superclásico del fútbol argentino. Los entrenadores Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio definen a los titulares para este duelo.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 horas local (13:00 horas de Perú) en el Superclásico del fútbol argentino, partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Los entrenadores Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio definen las alineaciones titulares para el duelo.

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Ambos equipos llegan en buen momento tras sendas victorias ante Independiente y Racing, respectivamente. El ‘Xeneize’ está en la pelea por el primer lugar en la tabla anual, mientras que el ‘Millonario’ necesita ganar acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026. Ambos equipos están en zona de Playoffs.

Para este cruce, en un equipo y en el otro hay ausencias importantes que condicionan las alineaciones titulares. Tanto Arruabarrena como Ponzio confirman cambios con respecto a la anterior jornada.

Posible alineación de Boca Juniors

ARQUERO: Álvaro Montero

DEFENSAS: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco

VOLANTES: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado

DELANTEROS: Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel

DIRECTOR TÉCNICO: Rodolfo Arruabarrena

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Posible alineación de River Plate

ARQUERO: Santiago Beltrán

DEFENSAS: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña

VOLANTES: Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván

MEDIAPUNTA: Thiago Almada

DELANTEROS: Ángel Correa y Lucas Beltrán

DIRECTOR TÉCNICO: Leonardo Ponzio

Formaciones, cambios y bajas para Boca vs. River

En Boca, se sostiene la formación 4-3-3, sobre todo con algunas inclusiones en la delantera para abastecer a Miguel Merentiel. En River, hay un 4-3-1-2 donde Thiago Almada juega suelto, mientras que Ángel Correa acompaña a Lucas Beltrán en el ataque.

En cuanto a las bajas del partido, en el local, no está Tomás Aranda, quien sigue recuperándose de una fractura de peroné. Tampoco están a disposición Adam Bareiro ni Agustín Marchesín por distintas lesiones. En el visitante, la ausencia más importante es la de Aníbal Moreno por una discopatía lumbar, sumada a la de Fausto Vera por un desgarro, mientras que Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto se recuperan de lesiones de ligamentos.

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En cuanto a los cambios, con respecto al triunfo ante Independiente, el ‘Vasco’ Arruabarrena recupera a Lautaro Blanco tras haber descansado, mientras que Sebastián Villa se mete en el once titular. Los que salen son Malcom Braida y Alan Velasco, por lo cual se sostiene Leonel Flores en la alineación.

En tanto, Leonardo Ponzio, sin Moreno, debe poner a Lucas Silva en su lugar. Por su parte, Lucas Martínez Quarta vuelve tras su suspensión, pese a que Lautaro Rivero había metido el gol del triunfo 1-0 ante Racing. Por último, también regresa Marcos Acuña por Francisco Ortega.

DATOS CLAVE

Boca Juniors y River Plate juegan el 1 de noviembre a las 15:00.

juegan el 1 de noviembre a las 15:00. Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio definen cambios titulares para la fecha 15 del Clausura.

definen cambios titulares para la fecha 15 del Clausura. Aníbal Moreno y Tomás Aranda son bajas confirmadas por lesión este domingo.