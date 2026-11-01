Dónde ver EN VIVO Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026: hora, canales de TV y streaming online

El Superclásico del fútbol argentino se juega este domingo en La Bombonera. Conoce horario, opciones de transmisión y todos los detalles del partido entre Boca Juniors y River Plate.

Boca Juniors y River Plate disputan este domingo 1 de noviembre una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, se enfrentan los dos clubes más importantes de ese país en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Silvio Trucco en el VAR. A continuación, conoce todos los detalles del partido.

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El ‘Xeneize’, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llega a este partido en buen momento tras vencer 1-0 a Independiente como visitante en la anterior jornada. Está en el tercer lugar de la Zona A en este Clausura y en segundo puesto de la tabla anual, aunque con una victoria subirá posiciones. También está a la espera de la final de la Copa Sudamericana 2026 donde enfrentará el próximo 21 de noviembre a Atlético Mineiro.

El ‘Millonario’, por su parte, está en levantada tras ganar sus dos últimos partidos ante Belgrano (3-0) y ante Racing (1-0). El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega a este Superclásico en el cuarto puesto de la Zona B, mientras que en la tabla anual está en la octava ubicación. Una victoria en este partido y como visitante de su clásico rival puede ser un punto de inflexión para pelear por el Torneo Clausura.

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El último antecedente entre Boca y River se dio por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. En ese partido, disputado en el Estadio Monumental de Núñez, el conjunto azul y oro ganó 1-0 con gol de Leandro Paredes, de penal, sobre el final del primer tiempo. En tanto, en el último duelo en La Bombonera, hubo triunfo ‘xeneize’ por 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

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¿A qué se hora se juega Boca vs. River?

Boca Juniors vs. River Plate, partido por el Torneo Clausura 2026, que se juega este domingo 1 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

10:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 13:00 | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 14:00 | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 18:00 | Inglaterra

| Inglaterra 19:00 | Alemania, España, Francia e Italia

¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. River?

El partido entre Boca Juniors y River Plate, que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

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Posibles alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate

BOCA JUNIORS| Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

RIVER PLATE| Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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