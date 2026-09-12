Jean Ferrari confirmó los rivales que Perú llevará a la altura rumbo al Mundial 2030

Jean Ferrari dio luces de la planificación de la Selección Peruana jugando en ciudades de altura. Los rivales fueron confirmados, además de dar detalles de cómo se jugaría el próximo proceso clasificatorio.

La Selección Peruana visualiza con optimismo el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. Con una renovación de plantilla de por medio y teniendo a Mano Menezes de entrenador, desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol ya planificación la competencia oficial y tienen presupuestado jugar en la altura ante dos rivales, por el momento. Así lo confirmó recientemente Jean Ferrari.

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Fuente: FPF.

El Director General de Fútbol de la FPF estuvo en la última edición del programa ‘PBO Campeonísimo‘ para explicar y detallar el trabajo en la interna. Al ser consultado sobre cómo se jugaría el siguiente proceso de selecciones, dio luces del mensaje que llegó desde Conmebol y no fue esquivo al confirmar que en principio los rivales como Brasil y Argentina serán llevados a la altura.

“Pensar en recibir de entrada de local a Brasil y Argentina no es fácil para nadie. Por eso es que nosotros decimos que vamos a la altura y de ahí vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que a Brasil y Argentina los vamos a llevar a la altura, listo“; detalló Jean Ferrari y también fue claro en no afirmar que Uruguay también pueda ser uno de los rivales para recibir en Cusco o en Puno.

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En cuanto al formato con el que se jugarán las clasificatorias al Mundial 2030, el directivo fue muy claro en el mensaje. “Nadie ha cambiado ese formato de todos contra todos. Nadie ha mencionado que será por grupos o que se va a jugar en una sola sede. Nadie en Conmebol ha dicho eso. Se menciona que se repetiría el fixture. Primero se iría a Paraguay, luego se recibe a Brasil y así“.

Así sería el camino de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030

Teniendo en cuenta las más recientes declaraciones de Jean Ferrari y que al día de hoy existen trascendidos en la prensa internacional que las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 empezarán en marzo del año 2027, a continuación vamos a ver cómo sería el camino competitivo de una Selección Peruana que sin duda alguna espera dar la talla y clasificar a la cita mundialista.

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Fecha 1 | Paraguay vs. Perú

Fecha 2 | Perú vs. Brasil

Fecha 3 | Chile vs. Perú

Fecha 4 | Perú vs. Argentina

Fecha 5 | Bolivia vs. Perú

Fecha 6 | Perú vs. Venezuela

Fecha 7 | Perú vs. Colombia

Fecha 8 | Ecuador vs. Perú

Fecha 9 | Perú vs. Uruguay

Fecha 10 | Brasil vs. Perú

Fecha 11 | Perú vs. Chile

Fecha 12 | Argentina vs. Perú

Fecha 13 | Perú vs. Bolivia

Fecha 14 | Venezuela vs. Perú

Fecha 15 | Colombia vs. Perú

Fecha 16 | Perú vs. Ecuador

Fecha 17 | Uruguay vs. Perú

Fecha 18 | Perú vs. Paraguay

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Jean Ferrari confirmó que Perú enfrentará a Brasil y Argentina en la altura.

confirmó que enfrentará a y en la altura. Mano Menezes liderará el proceso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030 .

liderará el proceso de la rumbo al . Marzo de 2027 es la fecha prevista para el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas.