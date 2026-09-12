Jean Ferrari confirmó los rivales que Perú llevará a la altura rumbo al Mundial 2030

La Selección Peruana visualiza con optimismo el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. Con una renovación de plantilla de por medio y teniendo a Mano Menezes de entrenador, desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol ya planificación la competencia oficial y tienen presupuestado jugar en la altura ante dos rivales, por el momento. Así lo confirmó recientemente Jean Ferrari.
Fuente: FPF.
El Director General de Fútbol de la FPF estuvo en la última edición del programa ‘PBO Campeonísimo‘ para explicar y detallar el trabajo en la interna. Al ser consultado sobre cómo se jugaría el siguiente proceso de selecciones, dio luces del mensaje que llegó desde Conmebol y no fue esquivo al confirmar que en principio los rivales como Brasil y Argentina serán llevados a la altura.
“Pensar en recibir de entrada de local a Brasil y Argentina no es fácil para nadie. Por eso es que nosotros decimos que vamos a la altura y de ahí vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que a Brasil y Argentina los vamos a llevar a la altura, listo“; detalló Jean Ferrari y también fue claro en no afirmar que Uruguay también pueda ser uno de los rivales para recibir en Cusco o en Puno.
En cuanto al formato con el que se jugarán las clasificatorias al Mundial 2030, el directivo fue muy claro en el mensaje. “Nadie ha cambiado ese formato de todos contra todos. Nadie ha mencionado que será por grupos o que se va a jugar en una sola sede. Nadie en Conmebol ha dicho eso. Se menciona que se repetiría el fixture. Primero se iría a Paraguay, luego se recibe a Brasil y así“.
Así sería el camino de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030
El consejo clave que Ricardo Gareca le dio a Mano Menezes para triunfar en la Selección Peruana
Teniendo en cuenta las más recientes declaraciones de Jean Ferrari y que al día de hoy existen trascendidos en la prensa internacional que las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 empezarán en marzo del año 2027, a continuación vamos a ver cómo sería el camino competitivo de una Selección Peruana que sin duda alguna espera dar la talla y clasificar a la cita mundialista.
- Fecha 1 | Paraguay vs. Perú
- Fecha 2 | Perú vs. Brasil
- Fecha 3 | Chile vs. Perú
- Fecha 4 | Perú vs. Argentina
- Fecha 5 | Bolivia vs. Perú
- Fecha 6 | Perú vs. Venezuela
- Fecha 7 | Perú vs. Colombia
- Fecha 8 | Ecuador vs. Perú
- Fecha 9 | Perú vs. Uruguay
- Fecha 10 | Brasil vs. Perú
- Fecha 11 | Perú vs. Chile
- Fecha 12 | Argentina vs. Perú
- Fecha 13 | Perú vs. Bolivia
- Fecha 14 | Venezuela vs. Perú
- Fecha 15 | Colombia vs. Perú
- Fecha 16 | Perú vs. Ecuador
- Fecha 17 | Uruguay vs. Perú
- Fecha 18 | Perú vs. Paraguay
Fuente: La Bicolor.
DATOS CLAVES
- Jean Ferrari confirmó que Perú enfrentará a Brasil y Argentina en la altura.
- Mano Menezes liderará el proceso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030.
- Marzo de 2027 es la fecha prevista para el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas.