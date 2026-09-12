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Esto opinó Pablo Guede sobre el error de Alejandro Duarte ante Universitario: “Esto es fútbol”

Pablo Guede habló en conferencia de prensa donde confirmó su continuidad, pese a la derrota en el clásico. Tuvo una particular 'banca' para el arquero Alejandro Duarte.

Pablo Guede habló sobre el error de Alejandro Duarte.
© L1MAXPablo Guede habló sobre el error de Alejandro Duarte.

Pablo Guede habló en conferencia de prensa luego de la derrota de Alianza Lima en el clásico ante Universitario por 2-1 en Matute. El entrenador se mostró entero y descartó cualquier posibilidad de renuncia a su cargo. Tuvo buenas palabras para con su arquero, Alejandro Duarte, quien tuvo un grosero error que provocó el gol del triunfo para ‘La U’.

Universitario se quedó con el clásico de forma insólita con el gol de Lisandro Alzugaray en el minuto 97 luego de un error de salida de Alejandro Duarte y un mal cabezazo de Gianfranco Chávez. A raíz de esto, en conferencia de prensa, Pablo Guede fue consultado si le preocupa el nivel de su guardameta.

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Cero (de preocupado). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Te podés equivocar, te levantás, te equivocás, te levantas. Esto es fútbol. Estos chicos no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca“, sentenció el director técnico blanquiazul.

Para Guede, “esto no termina acá”, dejando en claro que quiere seguir en el cargo y que su equipo aún está en la pelea por el título del Torneo Clausura, pese a estar en estos momentos, a siete puntos de distancia del líder, Universitario (Deportivo Garcilaso puede superar a ‘La U’ y quedaría a nueve).

“Que no te quepa la menor duda. Después de lo que dejaron los jugadores, lo tengo más claro que nunca (ganar el Torneo Clausura)“, aseguró ante la consulta de un periodista.

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El mensaje de Pablo Guede para el hincha de Alianza Lima

Por último, Pablo Guede dejó un mensaje para el hincha de Alianza Lima, luego de este mal resultado en un partido crucial. Agradeció el aliento durante el clásico y pidió “que sigan confiando”

Muchísimas gracias por lo de hoy. La verdad que emociona. Fue espectacular el aliento que tuvimos; en momentos nos llevaron, como se dice, en volandas. Decirles gracias. Y la segunda: que sigan confiando. Que sigan confiando, que sigan confiando, porque estos chicos no se van a caer. El 23 de noviembre está ahí, quedan ocho partidos me parece, ¿no? Hay que seguir confiando. Eso es lo que más valoro”, cerró.

DATOS CLAVE

  • Pablo Guede descartó renunciar tras caer 2-1 ante Universitario en Matute.
  • Lisandro Alzugaray marcó el gol del triunfo para Universitario al minuto 97.
  • Alianza Lima quedó a siete puntos de Universitario en el Torneo Clausura.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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