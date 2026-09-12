Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

Universitario lo ganó de forma increíble en el final y dejó a Alianza Lima muy lejos de la pelea por el Torneo Clausura. ¿Cómo quedaron las posiciones?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario acaparó toda la atención del fútbol peruano en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El triunfo 2-1 pone al equipo ‘crema’ como líder del certamen superando a Deportivo Garcilaso, que debe jugar este domingo ante Sport Boys.

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Lo ganaba Universitario por 1-0 con el gol de Álex Valera tras pase de Gianluca Lapadula en el primer tiempo. Pero, en el complemento, una genialidad de Jairo Vélez permitió que Federico Girotti anote el 1-1. Sin embargo, en el final, lo ganó el conjunto ‘crema’ tras un grosero error de Alejandro Duarte para el 2-1.

Además del clásico, la jornada 9 tuvo algunos resultados destacados. Este sábado, Sport Huancayo venció como visitante 1-0 a Comerciantes Unidos, lo que le permite subir posiciones importantes y acomodarse en el Top 5 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los Chankas, en tanto, cedieron terreno en la Acumulada con una nueva derrota, esta vez 1-2 como local ante FC Cajamarca.

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En tanto, el viernes, FBC Melgar se prendió en la tabla del Clausura con su victoria como visitante 1-0 ante Cusco FC con el gol de Bernardo Cuesta. Y, por último, Juan Pablo II College se aleja de la zona de descenso con su polémico triunfo como visitante 2-1 sobre UTC.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Universitario de Deportes 20 9 6 2 1 +7 2 Deportivo Garcilaso 19 8 6 1 1 +9 3 FBC Melgar 17 9 5 2 2 +7 4 Alianza Atlético 16 8 5 1 2 +4 5 Sport Huancayo 16 9 5 1 3 +2 6 Cusco FC 15 9 5 0 4 +4 7 Juan Pablo II College 15 9 4 3 2 +4 8 Sport Boys 14 8 4 2 2 +6 9 Sporting Cristal 13 8 4 1 3 +7 10 Alianza Lima 13 9 3 4 2 +2 11 Atlético Grau 13 8 4 1 3 +1 12 FC Cajamarca 10 9 3 1 5 -5 13 Comerciantes Unidos 9 9 2 3 4 0 14 Cienciano 7 8 2 1 5 -5 15 Deportivo Moquegua 7 8 1 4 3 -5 16 Los Chankas 7 9 2 1 6 -13 17 ADT 2 8 0 2 6 -13 18 UTC -3 * 9 0 2 7 -12

UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 53 26 15 8 3 +24 2 Universitario de Deportes 49 26 14 7 5 +16 3 Melgar 45 26 13 6 7 +16 4 Deportivo Garcilaso 45 25 13 6 6 +12 5 Cusco 42 26 13 3 10 +1 6 Los Chankas 41 26 12 5 9 -9 7 Cienciano 40 25 12 4 9 +7 8 Alianza Atlético 37 25 10 7 8 +6 9 Sporting Cristal 32 25 9 5 11 +5 10 Sport Huancayo 32 26 9 5 12 -8 11 Juan Pablo II College 31 26 8 7 11 -14 12 Sport Boys 30 * 25 9 7 9 +2 13 Comerciantes Unidos 30 26 7 9 10 -2 14 Atlético Grau 29 25 8 5 12 -5 15 Cajamarca 26 * 26 7 6 13 -10 16 Deportivo Moquegua 25 25 6 7 12 -12 17 ADT 21 * 25 5 7 13 -12 18 UTC 10 * 26 4 8 14 -17

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UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

UTC 1-2 Juan Pablo II College (Bruno Duarte 49′ / Nilton Ramírez 45+2′ y Janio Pósito 89′)

Cusco FC 0-1 FBC Melgar (Bernardo Cuesta 50′)

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Los Chankas 1-2 FC Cajamarca (Oshiro Takeuchi 59′ / Pedro Santiago Cejas 33′ y Sebastián Enciso 39′)

Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo (Piero Magallanes 80′ -penal-)

Alianza Lima 1-2 Universitario (Federico Girotti 77′ / Álex Valera 16′ y Lisandro Alzugaray 90+7′)

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DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

CD Moquegua vs. Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre (Moquegua) | 10:00 horas

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Miguel Grau (Callao) | 13:00 horas

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza-Piura) | 15:15 horas

*ADT vs. Cienciano se reprogramó para el miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas por la participación del ‘Papá’ en Copa Sudamericana 2026.