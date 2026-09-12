Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

El clásico entre Alianza Lima y Universitario acaparó toda la atención del fútbol peruano en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El triunfo 2-1 pone al equipo ‘crema’ como líder del certamen superando a Deportivo Garcilaso, que debe jugar este domingo ante Sport Boys.
Lo ganaba Universitario por 1-0 con el gol de Álex Valera tras pase de Gianluca Lapadula en el primer tiempo. Pero, en el complemento, una genialidad de Jairo Vélez permitió que Federico Girotti anote el 1-1. Sin embargo, en el final, lo ganó el conjunto ‘crema’ tras un grosero error de Alejandro Duarte para el 2-1.
Además del clásico, la jornada 9 tuvo algunos resultados destacados. Este sábado, Sport Huancayo venció como visitante 1-0 a Comerciantes Unidos, lo que le permite subir posiciones importantes y acomodarse en el Top 5 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los Chankas, en tanto, cedieron terreno en la Acumulada con una nueva derrota, esta vez 1-2 como local ante FC Cajamarca.
En tanto, el viernes, FBC Melgar se prendió en la tabla del Clausura con su victoria como visitante 1-0 ante Cusco FC con el gol de Bernardo Cuesta. Y, por último, Juan Pablo II College se aleja de la zona de descenso con su polémico triunfo como visitante 2-1 sobre UTC.
La reacción y la narración viral de Mr. Peet tras el 2-1 de Universitario a Alianza Lima: “De locos”
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|20
|9
|6
|2
|1
|+7
|2
|Deportivo Garcilaso
|19
|8
|6
|1
|1
|+9
|3
|FBC Melgar
|17
|9
|5
|2
|2
|+7
|4
|Alianza Atlético
|16
|8
|5
|1
|2
|+4
|5
|Sport Huancayo
|16
|9
|5
|1
|3
|+2
|6
|Cusco FC
|15
|9
|5
|0
|4
|+4
|7
|Juan Pablo II College
|15
|9
|4
|3
|2
|+4
|8
|Sport Boys
|14
|8
|4
|2
|2
|+6
|9
|Sporting Cristal
|13
|8
|4
|1
|3
|+7
|10
|Alianza Lima
|13
|9
|3
|4
|2
|+2
|11
|Atlético Grau
|13
|8
|4
|1
|3
|+1
|12
|FC Cajamarca
|10
|9
|3
|1
|5
|-5
|13
|Comerciantes Unidos
|9
|9
|2
|3
|4
|0
|14
|Cienciano
|7
|8
|2
|1
|5
|-5
|15
|Deportivo Moquegua
|7
|8
|1
|4
|3
|-5
|16
|Los Chankas
|7
|9
|2
|1
|6
|-13
|17
|ADT
|2
|8
|0
|2
|6
|-13
|18
|UTC
|-3 *
|9
|0
|2
|7
|-12
- UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.
Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Alianza Lima
|53
|26
|15
|8
|3
|+24
|2
|Universitario de Deportes
|49
|26
|14
|7
|5
|+16
|3
|Melgar
|45
|26
|13
|6
|7
|+16
|4
|Deportivo Garcilaso
|45
|25
|13
|6
|6
|+12
|5
|Cusco
|42
|26
|13
|3
|10
|+1
|6
|Los Chankas
|41
|26
|12
|5
|9
|-9
|7
|Cienciano
|40
|25
|12
|4
|9
|+7
|8
|Alianza Atlético
|37
|25
|10
|7
|8
|+6
|9
|Sporting Cristal
|32
|25
|9
|5
|11
|+5
|10
|Sport Huancayo
|32
|26
|9
|5
|12
|-8
|11
|Juan Pablo II College
|31
|26
|8
|7
|11
|-14
|12
|Sport Boys
|30 *
|25
|9
|7
|9
|+2
|13
|Comerciantes Unidos
|30
|26
|7
|9
|10
|-2
|14
|Atlético Grau
|29
|25
|8
|5
|12
|-5
|15
|Cajamarca
|26 *
|26
|7
|6
|13
|-10
|16
|Deportivo Moquegua
|25
|25
|6
|7
|12
|-12
|17
|ADT
|21 *
|25
|5
|7
|13
|-12
|18
|UTC
|10 *
|26
|4
|8
|14
|-17
- UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.
- ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
- UTC 1-2 Juan Pablo II College (Bruno Duarte 49′ / Nilton Ramírez 45+2′ y Janio Pósito 89′)
- Cusco FC 0-1 FBC Melgar (Bernardo Cuesta 50′)
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
- Los Chankas 1-2 FC Cajamarca (Oshiro Takeuchi 59′ / Pedro Santiago Cejas 33′ y Sebastián Enciso 39′)
- Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo (Piero Magallanes 80′ -penal-)
- Alianza Lima 1-2 Universitario (Federico Girotti 77′ / Álex Valera 16′ y Lisandro Alzugaray 90+7′)
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
- CD Moquegua vs. Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre (Moquegua) | 10:00 horas
- Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Miguel Grau (Callao) | 13:00 horas
- Atlético Grau vs. Alianza Atlético | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza-Piura) | 15:15 horas
*ADT vs. Cienciano se reprogramó para el miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas por la participación del ‘Papá’ en Copa Sudamericana 2026.