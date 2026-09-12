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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

Universitario lo ganó de forma increíble en el final y dejó a Alianza Lima muy lejos de la pelea por el Torneo Clausura. ¿Cómo quedaron las posiciones?

Alianza Lima y Universitario jugaron un clásico áspero.
© Liga 1 Te ApuestoAlianza Lima y Universitario jugaron un clásico áspero.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario acaparó toda la atención del fútbol peruano en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El triunfo 2-1 pone al equipo ‘crema’ como líder del certamen superando a Deportivo Garcilaso, que debe jugar este domingo ante Sport Boys.

Lo ganaba Universitario por 1-0 con el gol de Álex Valera tras pase de Gianluca Lapadula en el primer tiempo. Pero, en el complemento, una genialidad de Jairo Vélez permitió que Federico Girotti anote el 1-1. Sin embargo, en el final, lo ganó el conjunto ‘crema’ tras un grosero error de Alejandro Duarte para el 2-1.

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Además del clásico, la jornada 9 tuvo algunos resultados destacados. Este sábado, Sport Huancayo venció como visitante 1-0 a Comerciantes Unidos, lo que le permite subir posiciones importantes y acomodarse en el Top 5 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los Chankas, en tanto, cedieron terreno en la Acumulada con una nueva derrota, esta vez 1-2 como local ante FC Cajamarca.

En tanto, el viernes, FBC Melgar se prendió en la tabla del Clausura con su victoria como visitante 1-0 ante Cusco FC con el gol de Bernardo Cuesta. Y, por último, Juan Pablo II College se aleja de la zona de descenso con su polémico triunfo como visitante 2-1 sobre UTC.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Universitario de Deportes209621+7
2Deportivo Garcilaso198611+9
3FBC Melgar179522+7
4Alianza Atlético168512+4
5Sport Huancayo169513+2
6Cusco FC159504+4
7Juan Pablo II College159432+4
8Sport Boys148422+6
9Sporting Cristal138413+7
10Alianza Lima139342+2
11Atlético Grau138413+1
12FC Cajamarca109315-5
13Comerciantes Unidos992340
14Cienciano78215-5
15Deportivo Moquegua78143-5
16Los Chankas79216-13
17ADT28026-13
18UTC-3 *9027-12
  • UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Alianza Lima53261583+24
2Universitario de Deportes49261475+16
3Melgar45261367+16
4Deportivo Garcilaso45251366+12
5Cusco422613310+1
6Los Chankas41261259-9
7Cienciano40251249+7
8Alianza Atlético37251078+6
9Sporting Cristal32259511+5
10Sport Huancayo32269512-8
11Juan Pablo II College31268711-14
12Sport Boys30 *25979+2
13Comerciantes Unidos30267910-2
14Atlético Grau29258512-5
15Cajamarca26 *267613-10
16Deportivo Moquegua25256712-12
17ADT21 *255713-12
18UTC10 *264814-17
  • UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.
  • Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.
  • ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

  • UTC 1-2 Juan Pablo II College (Bruno Duarte 49′ / Nilton Ramírez 45+2′ y Janio Pósito 89′)
  • Cusco FC 0-1 FBC Melgar (Bernardo Cuesta 50′)

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

  • Los Chankas 1-2 FC Cajamarca (Oshiro Takeuchi 59′ / Pedro Santiago Cejas 33′ y Sebastián Enciso 39′)
  • Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo (Piero Magallanes 80′ -penal-)
  • Alianza Lima 1-2 Universitario (Federico Girotti 77′ / Álex Valera 16′ y Lisandro Alzugaray 90+7′)

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

  • CD Moquegua vs. Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre (Moquegua) | 10:00 horas
  • Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Miguel Grau (Callao) | 13:00 horas
  • Atlético Grau vs. Alianza Atlético | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza-Piura) | 15:15 horas

*ADT vs. Cienciano se reprogramó para el miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas por la participación del ‘Papá’ en Copa Sudamericana 2026.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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