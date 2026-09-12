Por qué no juegan Paolo Guerrero y Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Paolo Guerrero y Kevin Quevedo serán parte de las grandes ausencias de Alianza Lima para recibir esta noche a Universitario. Descubre los detalles para entender la situación.

Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen absolutamente todo preparado para el clásico de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Los entrenadores ya confirmaron las alineaciones titulares y piezas de recambio, así que dentro de dicho aspecto es que el equipo blanquiazul no podrá contar con dos atacantes que hubieran podido sumar como son Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.

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Dentro de las decisiones de Pablo Guede junto a su comando técnico, se sabe que Paolo Guerrero no tenía opciones de competir el día de hoy ante Universitario de Deportes y ni siquiera ser una opción de recambio al haber sufrido un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo hace un par de semanas cuando Alianza Lima recibió a Deportivo Garcilaso en Matute.

Por otro lado, Kevin Quevedo no forma parte de las convocatorias de Alianza Lima desde hace un buen tiempo. Es más, hasta ahora no ha podido debutar en el Torneo Clausura 2026 y se espera que en las siguientes jornadas pueda reaparecer en las canchas ya que se supo que arregló las cuestiones personales que lo alejaban de las planificaciones del entrenador. Al menos hoy no estará.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

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Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

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