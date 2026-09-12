Pablo Guede sigue como DT de Alianza Lima pese a la derrota ante Universitario: “Esto no termina acá”

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa y aseguró que siguen en carrera en el campeonato. Al margen de perder ante la 'U', la expectativa blanquiazul se mantiene bien firme.

Alianza Lima no pudo darle una alegría a sus hinchas que colmaron todas las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva en el clásico ante Universitario de Deportes. A pesar de la derrota y de seguramente tener mucha frustración por la manera en que se dio este resultado tan negativo, la palabra de Pablo Guede fue realmente clave para entender las sensaciones en la interna del grupo.

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En un principio, desde L1 MAX mencionaron que era posible que Pablo Guede no se presente en conferencia de prensa, así como algunos jugadores que pasaron de largo en la zona mixta y no declararon ante los medios locales. Finalmente, el estratega sí habló y dio detalles de lo visto en la cancha de Matute. Aseguró que junto a sus jugadores mantienen la línea del objetivo y el título es prioridad.

🎙️Analú: "Es una posibilidad que PABLO GUEDE no hable en conferencia de prensa. Han salido varios jugadores, están molestos y no quieren hablar"#AlianzaLima 1-2 #Universitario



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“No sé si es un mal momento futbolístico, pero es un momento que vivimos en todo el año en base a resultados. Esto no termina acá. Los chicos lo dejaron todo, fueron a buscar el partido y nada para reclamar. Nos soplan y nos meten un gol con media jugada. El equipo está más vivo que nunca“; declaró Pablo Guede en conferencia de prensa y con lo cual queda claro su sentir en estos momentos.

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🎙️Pablo Guede: "Es un momento que NO HEMOS VIVIDO todo el año. ESTO NO TERMINA ACÁ. Hay que seguir, más y mejor. Nada que reclamar. SEGUIMOS EN CARRERA"#AlianzaLima 1-2 #Universitario



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Asimismo, el entrenador de Alianza Lima fue bastante drástico en pedirle al hincha blanquiazul que siga apoyando al equipo como lo hicieron el día de hoy ante Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, no perdió la oportunidad para reflexionar en que todavía no se puede hablar de una final nacional ya que el plantel está enfocado en campeonar directamente.

La jugada final que cambió el rumbo del clásico de hoy en Matute

Cuando todo parecía indicar que el clásico de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva terminaría 1-1, a los 90’+7 se dio una acción realmente increíble en donde Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez cometieron un error de comunicación que terminó en el aprovechamiento de Lisandro Alzugaray para anotar el 2-1 definitivo del encuentro. Es así que los merengues celebraron.

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Es más, muchos podrían decir que Alianza Lima se mostraba con mucha más cercanía al área de Universitario de Deportes en el tramo final del encuentro. Eso sí, no fueron claros en sus intenciones y los cremas aprovecharon al máximo una verdadera oportunidad de oro que se les presentó en el camino para conseguir tres puntos que hoy lo tienen como único líder del Torneo Clausura 2026.

DATOS CLAVES

Pablo Guede declaró en conferencia que Alianza Lima buscará ganar el título directamente.

declaró en conferencia que buscará ganar el título directamente. Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 definitivo a los 90’+7 minutos del partido.

anotó el 2-1 definitivo a los 90’+7 minutos del partido. Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez cometieron el error para el gol crema.