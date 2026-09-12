Héctor Cúper explicó por qué borró a Requena del clásico: “Hemos tomado como un descanso”

A minutos del clásico, Héctor Cúper habló sobre la ausencia de Juan Manuel Requena, pese a que era una fija como titular. "Generalmente no respondo a estas cosas", dijo.

Héctor Cúper habló en L1MAX en la previa al clásico entre Alianza Lima y Universitario. En entrevista con Gustavo Peralta, el entrenador ‘crema’ habló sobre el partido, pero sobre todo sobre la decisión de borrar a Juan Manuel Requena, quien venía siendo titular en el primer equipo.

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Universitario visita el Estadio Alejandro Villanueva para una nueva edición del clásico peruano ante Alianza Lima. Para este partido, hubo sorpresa en la lista de convocados con la ausencia de Juan Manuel Requena. Si bien era uno de los nombres más cuestionados por el hincha por su rendimiento, sorprendió que quede afuera del partido directamente.

Gustavo Peralta le consultó a Héctor Cúper por esta ausencia del volante argentino a pocos minutos del inicio del partido. “Generalmente no respondo a estas cosas porque si no, uno tendría que decir por qué están en la lista ciertos jugadores y no otros. Pero vamos a pensar que, hemos tomado como un descanso, digamos, ¿no? Y volver a empezar el próximo partido“, respondió.

#LAPREVIA | 🎙️Héctor Cúper sobre Requena: "Hemos decidido darle un descanso y volveremos a iniciar desde cero en el próximo partido".#Universitario



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La respuesta llama la atención y está claro que el entrenador no precisó exactamente el motivo. De cualquier manera, Requena deberá volver a ganarse un lugar a partir del próximo partido (ante Deportivo Garcilaso el próximo sábado 19 de septiembre en Cusco).

¿Qué dijo Héctor Cúper sobre el clásico ante Alianza Lima?

Además de lo respondido sobre Requena, Héctor Cúper se manifestó sobre el objetivo que tiene Universitario en Matute. “Siempre se buscan los tres puntos“, comenzó explicando.

“Siempre empatar un partido en casa, no te da esa satisfacción. Sobre todo porque a la gente, con todo el lleno del estadio, no la hemos podido hacer feliz. Pero bueno, todos los partidos son diferentes, siempre hay revancha y hoy haremos todo lo posible”, dijo.

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