Quién es el árbitro de Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Se trata de un árbitro de Venezuela, internacional de FIFA desde 2017. Es un juez habitual en partidos de Libertadores y Sudamericana.

Lanús y Cienciano juegan este miércoles 22 de julio el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El escenario elegido para este duelo el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez. El árbitro para el encuentro es el venezolano Alexis Herrera.

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Se trata de un árbitro nacido en Valencia, Carabobo, y de 36 años de edad. Es internacional de FIFA desde 2017 y es uno de los dos mejores árbitros venezolanos en la actualidad (el otro es Jesús Valenzuela, quien viene de participar en el Mundial 2026).

Cuerpo arbitral completo para Lanús vs. Cienciano

Alexis Herrera tendrá compañeros de Venezuela en el campo de juego para el partido Lanús vs. Cienciano. En el VAR se encontrarán los ecuatorianos Carlos Orbe como principal y su asistente será su compatriota Byron Romero:

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

AVAR: Byron Romero (Ecuador)

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Datos personales y biográficos

Nombre completo: Alexis Adrián Herrera Hernández.

Alexis Adrián Herrera Hernández. Fecha y lugar de nacimiento: 21 de diciembre de 1989 (36 años) en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.

21 de diciembre de 1989 (36 años) en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Categoría: Árbitro internacional FIFA. Consiguió esta codiciada escarapela en 2017, cuando apenas tenía 27 años, lo que marcó un ascenso excepcionalmente rápido en el referato sudamericano.

Trayectoria deportiva

Herrera es una figura habitual en el fútbol sudamericano y ha sido el encargado de impartir justicia en los escenarios más exigentes de la región:

Fútbol Venezolano (Liga FUTVE): Ha dirigido múltiples finales absolutas del torneo local, incluyendo las definiciones de 2016, 2017 y 2019.

Ha dirigido múltiples finales absolutas del torneo local, incluyendo las definiciones de 2016, 2017 y 2019. Torneos CONMEBOL: Es un nombre fijo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , dirigiendo desde la fase de grupos hasta instancias decisivas de eliminación directa. También ha pitado en Eliminatorias Sudamericanas.

Es un nombre fijo en la y la , dirigiendo desde la fase de grupos hasta instancias decisivas de eliminación directa. También ha pitado en Eliminatorias Sudamericanas. Copa América: Ha participado en varias ediciones del máximo torneo de selecciones del continente, sumando experiencia en las ediciones de 2019, 2021 y también figurando en los registros de la edición 2024.

Ha participado en varias ediciones del máximo torneo de selecciones del continente, sumando experiencia en las ediciones de 2019, 2021 y también figurando en los registros de la edición 2024. Torneos Mundiales: A nivel global, su hito más destacado fue representar a Venezuela y a la CONMEBOL en la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA 2019 celebrada en Polonia.

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Curiosidades y perfil como árbitro

A diferencia de árbitros más “dialogadores”, Alexis Herrera se ha forjado una reputación bastante clara en el continente: es un juez de perfil estricto y severo.

De “gatillo fácil” con las tarjetas: Los números respaldan su fama de árbitro riguroso. En sus estadísticas generales registra promedios altísimos de amonestaciones, sacando cerca de 4.8 tarjetas amarillas por partido . A lo largo de su carrera ha superado holgadamente las 1,100 tarjetas amarillas y ha sancionado más de 70 penales en torneos oficiales.

Los números respaldan su fama de árbitro riguroso. En sus estadísticas generales registra promedios altísimos de amonestaciones, sacando cerca de . A lo largo de su carrera ha superado holgadamente las 1,100 tarjetas amarillas y ha sancionado más de 70 penales en torneos oficiales. Ascenso meteórico: Debutó en competencias internacionales de clubes (Libertadores y Sudamericana) antes de cumplir los 30 años. Es poco común que a esa edad la CONMEBOL le asigne la responsabilidad de arbitrar a los “gigantes” de Argentina o Brasil, algo que Herrera logró rápidamente.

Debutó en competencias internacionales de clubes (Libertadores y Sudamericana) antes de cumplir los 30 años. Es poco común que a esa edad la CONMEBOL le asigne la responsabilidad de arbitrar a los “gigantes” de Argentina o Brasil, algo que Herrera logró rápidamente. En el ojo del huracán: Como todo árbitro internacional, no está exento de polémicas. Recientemente (a finales de 2025), estuvo bajo la lupa por su actuación en un partido de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile, donde tuvo intervenciones muy discutidas junto al VAR tras anular y validar goles muy similares por fuera de juego en el mismo partido.

Pese a los reclamos públicos típicos de la profesión, tanto la CONMEBOL como la FIFA han mantenido una confianza constante en sus capacidades, asignándole partidos de alta tensión de forma ininterrumpida.

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DATOS CLAVE