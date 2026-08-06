Universitario quedó concentrado para jugar ante Sporting Cristal: y hay tres novedades fuertes

Universitario tiene todo listo, para el duelo contra Sporting Cristal. Hay tres novedades, que para los hinchas merengues, traerán preguntas.

El periodista Gustavo Peralta adelantó en L1 MAX las principales informaciones del cuadro crema antes de uno de los partidos más trascendentales de la temporada. Universitario de Deportes ya completó sus entrenamientos en Campo Mar y quedó enfocado al cien por cien para medir fuerzas contra Sporting Cristal en el Estadio Monumental.

Publicidad

La principal noticia que sacudió la previa se concentra en la nómina oficial conformada por el estratega argentino Héctor Cúper. El comando técnico tomó decisiones drásticas en la citación, dejando al descubierto importantes variantes en el planteamiento táctico que presentará el equipo.

Héctor Cúper asume la responsabilidad ante Sporting Cristal. (Foto: X).

Las sorpresas y ausencias en Universitario

Dentro de las novedades confirmadas, la escuadra merengue afrontará este clásico con tres ausencias de peso en el ataque. Se trata de Bryan Reyna, Piero Quispe y Edison Flores, quienes quedaron marginados de la convocatoria para este crucial compromiso.

Publicidad

Las razones detrás de estas bajas responden al estado físico de los jugadores y a determinaciones del propio DT. Mientras Piero Quispe y Bryan Reyna continúan en proceso de puesta a punto, para estar a disposición plena en un futuro, Edison Flores quedó al margen por evaluación técnica para este choque.

Rigurosa disciplina en la concentración

Por su parte, las inmediaciones del hotel de concentración reflejaron el clima de máxima expectativa que se vive en el entorno crema. La cobertura informativa de Jax Latin Media confirmó la llegada del autobús con toda la plantilla profesional para iniciar la estricta disciplina antes del pitazo inicial.

El partido además contará con un marco festivo y una modificación importante en la programación oficial. Por gestión de la directiva, el inicio del juego se retrasó a las 20:30 horas para sumarse a las celebraciones por los 102 años de la institución.

Publicidad

🏟️✅ UNIVERSITARIO QUEDÓ CONCENTRADO PARA ENFRENTAR A SPORTING CRISTAL



El plantel comandado por Héctor Cúpper ya está preparado para el duelo crucial mañana en el Monumental: Sin Bryan Reyna, Piero Quispe y Edison Flores.



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/GWbRks7YT0 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 6, 2026

Un marco espectacular en el Estadio Monumental

Se espera una fiesta total en las tribunas del recinto de Ate, con un aforo que superará los 55 mil espectadores apoyando al equipo. Hinchas y plantel buscarán transformar el aliento de las gradas en una ventaja decisiva sobre el campo de juego.

El conjunto estudiantil llega golpeado tras caer en el Cusco ante Cienciano, por lo que este choque ante los celestes es una prueba de fuego absoluta. Someter al rival directo en casa resulta vital para no perder pisada en la pelea por el título nacional.

Publicidad

DATOS CLAVE