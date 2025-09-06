¿La NFL quiere partidos en Perú y Argentina? “Vamos a dar lo mejor de nuestra parte para que eso suceda”

La NFL volvió a disputar un partido en Brasil por segundo año consecutivo y abre el camino para que otros países de Sudamérica puedan ser anfitriones. El éxito de los partidos internacionales de la liga más importante de fútbol americano abre la chance para otros países de ser parte. ¿Pueden Perú y Argentina ilusionarse con la posibilidad?

Brasil tuvo un nuevo partido de NFL el pasado 5 de septiembre. Los Angeles Chargers derrotaron a los Kansas City Chiefs, equipo reconocido por tener a las estrellas Patrick Mahomes y Travis Kelce (también conocido por ser el novio y prometido de la cantante Taylor Swift). Fue 27-21 en el duelo que abrió la temporada para ambos equipos en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

El año pasado, la NFL llegó a Brasil con el primer partido en donde los Philadelphia Eagles, que se llevaron esa temporada el trofeo Vince Lombardi del Super Bowl (le ganaron a los Chiefs), vencieron a los Green Bay Packers por 34-29 también en el Arena Corinthians.

Ambos partidos se jugaron a estadio lleno y con shows musicales de artistas internacionales como Anitta y Karol G. Lo cierto es que eso muestra el éxito de la NFL alrededor del mundo. Es que no solamente Brasil forma parte de los juegos internacionales, ya que Europa llegó antes con sus propios partidos en países como Inglaterra y Alemania, así como España e Irlanda tendrán el primero este año. También México logró sus propios partidos como sede en años anteriores.

De hecho, no se descarta que México pueda volver a tener su partido de NFL para 2026, luego de que el último fue en 2022. Australia también se perfila como posible contendiente a tener un juego de esta liga de fútbol americano.

¿Perú y Argentina pueden tener sus propios partidos de la NFL?

El éxito de Brasil, además de México y Europa, permiten pensar en otros países con posibilidades de albergar un partido de la NFL. Para jugadores y entrenadores, llevar la liga a otras latitudes representa un desafío, pero también un objetivo en su plan de extender su enorme éxito dentro de los Estados Unidos y de los países ya participantes con partidos propios.

Esto se puede reflejar en la respuesta que brindó el entrenador en jefe de Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, en la conferencia de prensa previa al partido ante los Chiefs en Brasil este año. La consulta del periodista argentino Mariano Sinito para Mundo NFL sobre la posibilidad de que países como Argentina o Perú puedan tener su propio partido de la liga de fútbol americano estadounidense es algo en lo que trabajan.

“Nosotros simplemente vamos a dar lo mejor de nuestra parte para hacer que eso suceda. El juego que yo amo, que nosotros amamos, que los jugadores aman, de ambos equipos, creo que verán eso brotar en la cancha. Ahí es donde sucede la magia y sucede en tiempo real, en el partido”, opinó el hermano menor de John Harbaugh (también entrenador en jefe en la NFL, pero de los Baltimore Ravens).

“Verlo en la televisión, si no puedo ir a un partido, definitivamente lo miro por TV y me gusta esa forma también. Pero, la verdadera magia sucede en tiempo real con la gente involucrada viendo las cosas increíbles que estos atletas profesionales al nivel más alto pueden hacer“, cerró su idea.

Si la voluntad de parte de los entrenadores y jugadores existe, restaría la parte organizativa. Porque de la NFL, la voluntad es la expansión constante y eso en gran medida se da con estos juegos internacionales. Claro está, el desafío pasa por lo redituable de esos encuentros y si beneficia tanto a liga como país anfitrión desde lo económico.

¿Qué tan posible es que Argentina o Perú alberguen un partido de NFL?

Del lado de Perú, si bien es un país que ha crecido su interés por la NFL, con su propia liga amateur de fútbol americano, lo cierto es que no hay un plan claro de tener su propio partido en el corto plazo. Diferente es en Argentina donde existe alguna idea un poco más clara, aunque osada.

Según reveló el periodista Agustín Esposito en Diario Olé, existe un plan concreto de que la NFL llegue a la Argentina. El proyecto estaría apuntado al año 2028 con el estadio Monumental de Núñez (cancha de River Plate) como escenario para albergarlo.

Ahora bien, para ello, serán necesario acordar y organizar algunos detalles desde lo organizativo y también lo deportivo. En primer lugar, debe haber apoyos de empresas privadas (no se descarta también apoyo del estado) para poder financiar lo que puede ser la llegada de dicho partido a suelo argentino. La cifra estimada para la inversión serían unos 7 millones de dólares.

No obstante, a ese número, se le deberían agregar otros gastos necesarios como todo lo relacionado con las facilidades para los equipos que jueguen dicho partido, desde artefactos y maquinaria necesaria para entrenamientos hasta hospedaje cercano y organización. También la NFL necesitará de espacios donde albergar posibles fan zones, aunque hay ciertas zonas de Buenos Aires que pueden hacerlo.

Por otra parte, River Plate también deberá pensar en cómo puede ceder su propio estadio a merced del espectáculo de la NFL. Tal como pasó por ejemplo con Tottenham y Bayern Múnich, que cedieron sus respectivos recintos para que llegue la Liga Nacional de Fútbol Americano, el conjunto argentino debería estar dos semanas sin utilizar su cancha.

Estos y más detalles implican muchas charlas de negociaciones de por medio. La idea de la liga está y el interés por llegar a otro país de Sudamérica es posible, pero aún hay un largo camino.

Partidos internacionales de la NFL en su historia

LONDRES

28 de octubre de 2007 – Miami Dolphins 10-13 New York Giants en Wembley.

en Wembley. 26 de octubre de 2008 – New Orleans Saints 37-32 San Diego Chargers en Wembley.

en Wembley. 25 de octubre de 2009 – Tampa Bay Buccaneers 7-35 New England Patriots en Wembley.

en Wembley. 31 de octubre de 2010 – San Francisco 49ers 24-16 Denver Broncos en Wembley.

en Wembley. 23 de octubre de 2011 – Tampa Bay Buccaneers 18-24 Chicago Bears en Wembley.

en Wembley. 28 de octubre de 2012 – St. Louis Rams 7-45 New England Patriots en Wembley.

en Wembley. 29 de setiembre de 2013 – Minnesota Vikings 34-27 Pittsburgh Steelers en Wembley.

en Wembley. 27 de octubre de 2013 – Jacksonville Jaguars 10-42 San Francisco 49ers en Wembley.

en Wembley. 28 de setiembre de 2014 – Oakland Raiders 14-38 Miami Dolphins en Wembley.

en Wembley. 26 de octubre de 2014 – Atlanta Falcons 21-22 Detroit Lions en Wembley.

en Wembley. 9 de noviembre de 2014 – Jacksonville Jaguars 17-31 Dallas Cowboys en Wembley.

en Wembley. 4 de octubre de 2015 – Miami Dolphins 14-27 New York Jets en Wembley.

en Wembley. 25 de octubre de 2015 – Jacksonville Jaguars 34-31 Buffalo Bills en Wembley.

en Wembley. 1 de noviembre de 2015 – Kansas City Chiefs 45-10 Detroit Lions en Wembley.

en Wembley. 2 de octubre de 2016 – Jacksonville Jaguars 30-27 Indianapolis Colts en Wembley.

en Wembley. 23 de octubre de 2016 – Los Angeles Rams 10-17 New York Giants en Twickenham Stadium.

en Twickenham Stadium. 30 de octubre de 2016 – Cincinnati Bengals 27-27 Washington Redskins en Wembley.

en Wembley. 24 de setiembre de 2017 – Jacksonville Jaguars 44-7 Baltimore Ravens en Wembley.

en Wembley. 1 de octubre de 2017 – Miami Dolphins 0-20 New Orleans Saints en Wembley.

en Wembley. 22 de octubre de 2017 – Los Angeles Rams 33-0 Arizona Cardinals en Twickenham Stadium.

en Twickenham Stadium. 29 de octubre de 2017 – Cleveland Browns 16-33 Minnesota Vikings en Twickenham Stadium.

en Twickenham Stadium. 14 de octubre de 2018 – Seattle Seahawks 27-3 Oakland Raiders en Wembley.

en Wembley. 21 de octubre de 2018 – Tennessee Titans 19-20 Los Angeles Chargers en Wembley.

en Wembley. 28 de octubre de 2018 – Philadelphia Eagles 24-18 Jacksonville Jaguars en Wembley.

en Wembley. 6 de octubre de 2019 – Chicago Bears 21-24 Oakland Raiders en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 13 de octubre de 2019 – Carolina Panthers 37-26 Tampa Bay Buccaneers en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 27 de octubre de 2019 – Cincinnati Bengals 10-24 Los Angeles Rams en Wembley.

en Wembley. 3 de noviembre de 2019 – Houston Texans 26-3 Jacksonville Jaguars en Wembley.

en Wembley. 10 de octubre de 2021 – New York Jets 37-26 Atlanta Falcons en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 17 de octubre de 2021 – Miami Dolphins 26-3 Jacksonville Jaguars en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 2 de octubre de 2022 – Minnesota Vikings 28-25 New Orleans Saints en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 9 de octubre de 2022 – New York Giants 27-22 Green Bay Packers en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 30 de octubre de 2022 – Denver Broncos 21-17 Jacksonville Jaguars en Wembley.

en Wembley. 1 de octubre de 2023 – Atlanta Falcons 7-23 Jacksonville Jaguars en Wembley.

en Wembley. 8 de octubre de 2023 – Jacksonville Jaguars 25-20 Buffalo Bills en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 15 de octubre de 2023 – Baltimore Ravens 24-16 Tennessee Titans en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 6 de octubre de 2024 – New York Jets 17-23 Minnesota Vikings en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 13 de octubre de 2024 – Jacksonville Jaguars 16-35 Chicago Bears en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 20 de octubre de 2024 – New England Patriots 16-32 Jacksonville Jaguars en Wembley.

en Wembley. 5 de octubre de 2025 – Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 12 de octubre de 2025 – New York Jets vs. Denver Broncos en Tottenham Hotspur Stadium.

en Tottenham Hotspur Stadium. 19 de octubre de 2025 – Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Rams en Wembley.

MÚNICH

13 de noviembre de 2022 – Tampa Bay Buccaneers 21-16 Seattle Seahwaks en Allianz Arena.

en Allianz Arena. 10 de noviembre de 2024 – New York Giants 17-20 Carolina Panthers en Allianz Arena.

FRANKFURT

5 de noviembre de 2023 – Kansas City Chiefs 21-14 Miami Dolphins en Deutsche Bank Park.

en Deutsche Bank Park. 12 de noviembre de 2023 – New England Patriots 6-10 Indianapolis Colts en Deutsche Bank Park.

BERLÍN

9 de noviembre de 2025 – Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons en el Estadio Olímpico de Berlín.

DUBLÍN

28 de setiembre de 2025 – Pittsburgh Steelers vs. Minnesota Vikings en Croke Park.

MADRID

16 de noviembre de 2025 – Miami Dolphins vs. Washington Commanders en Estadio Santiago Bernabéu.

CIUDAD DE MÉXICO

2 de octubre de 2005 – San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals en Estadio Azteca.

en Estadio Azteca. 21 de noviembre de 2016 – Oakland Raiders 27-20 Houston Texans en Estadio Azteca.

en Estadio Azteca. 19 de noviembre de 2017 – Oakland Raiders 8-33 New England Patriots en Estadio Azteca.

en Estadio Azteca. 18 de noviembre de 2019 – Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers en Estadio Azteca.

en Estadio Azteca. 21 de noviembre de 2022 – San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals en Estadio Azteca.

