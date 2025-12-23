Peleador peruano Rolando Bedoya definió su futuro y ya sabe qué hará tras quedar fuera de UFC

El Coliseo de Gallos El Rosedal de Surco fue el punto de encuentro para una charla que no buscó excusas ni lamentos, sino sentido. Allí, en un escenario que conoce de peleas reales y silencios densos, Bolavip conversó en exclusiva con Rolando Bedoya, quien atraviesa uno de los momentos más delicados —y a la vez más reveladores— de su carrera. La reciente derrota ante Jamie Mullarkey por decisión no solo cerró una lucha, sino también una etapa en la UFC. Pero Bedoya no habla como quien se queda mirando el retrovisor, sino como quien ya piensa en la siguiente curva.

Con serenidad y respeto por el oficio, el peruano recordó aquel combate que marcó su salida de la empresa más grande del mundo en las artes marciales mixtas. “Fue una guerra de inicio a fin”, resumió, usando una palabra que en las MMA no se pronuncia a la ligera. Reconoció el corazón de su rival y el peso simbólico de tener en la esquina a un nombre como el del campeón Volkanovski, pero también dejó claro que fue una pelea pareja. “Pudo haber sido para cualquiera de los dos. Nada que quedarme molesto o quejarme de mi performance”, afirmó, con la convicción de quien sabe que hay derrotas que no manchan, sino que curten.

Bedoya entiende que su actuación no fue un paso atrás, sino una estación intermedia. Salir de la UFC duele, pero no define. Es como descender una categoría para volver a subir con más experiencia, más colmillo y menos ingenuidad. El talento sigue ahí, intacto, esperando el contexto adecuado para volver a explotar.

Ese contexto podría encontrarse pronto. Rolando ya conversa con Diego Lima (su entrenador en Chute Box de Brasil) y mira con atención la posibilidad de competir en la PFL. “Vamos a ver si nos movemos a PFL, ganar un par de batallas y de ahí volver a UFC”, explicó. El plan no suena improvisado, sino estratégico: reconstruir desde el combate, sumar victorias, volver a sentirse dominante y tocar nuevamente la puerta grande, esta vez con más argumentos.

Rolando Bedoya habla sobre su futuro en las artes marciales mixtas

Más allá de los contratos y las jaulas, Bedoya sostiene su discurso desde un lugar íntimo y profundo. “Soy muy creyente en Dios y sé que me está preparando para muchas cosas”, confesó. No entiende del todo por qué lo que tenía planeado cambió de rumbo, pero acepta el proceso con fe. “A veces Dios te quita algunas cosas para darte algo mucho mejor”, añadió, como quien ya aprendió que no todo se mide en rankings.

El final de su etapa en la UFC no se siente como un último capítulo, sino como el cierre de un prólogo exigente. En El Rosedal, Bedoya habló con la calma de quien fue a la guerra y volvió de pie. La historia sigue abierta, con nuevas rutas, nuevas ligas y la misma hambre. Porque en las artes marciales mixtas, como en la vida, caer no siempre significa perder: a veces es simplemente tomar impulso para saltar más lejos.

¿Qué sigue para Rolando Bedoya tras dejar UFC?

Rolando Bedoya tuvo cuatro peleas en UFC, y si bien perdió todas, ahora el peleador peruano de artes marciales mixtas buscará probar su talento en PFL, promotora mundial de MMA.

¿Cuál es el récord de Rolando Bedoya?

Rolando Bedoya tiene 28 años, cuenta con 14 victorias, 4 nocauts y 3 sumisiones. Además, también tiene 5 derrotas y todas por nocaut.

Datos claves

Rolando Bedoya salió de la UFC tras perder ante Jamie Mullarkey por decisión.

El peleador evalúa competir en la PFL antes de intentar regresar a UFC.

