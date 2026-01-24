Es tendencia:
UFC 324: ¿Dónde ver EN VIVO HOY cartelera principal con Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett y peleas preliminares?

Comienza el año con la UFC 324, primer gran evento de la compañía más importante de las MMA. Hay nueva plataforma para ver las peleas.

Por Hugo Avalos

Justin Gaethje y Paddy Pimblett protagonizan la pelea estelar de la UFC 324.
© Getty ImagesJustin Gaethje y Paddy Pimblett protagonizan la pelea estelar de la UFC 324.

UFC 324 es el primer evento de este 2026 de la compañía más importante de las artes marciales mixtas (MMA), comandada por Dana White. Este sábado 24 de enero se realiza la velada desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada donde hay varias figuras importantes. La pelea estelar tiene en juego el título interino del peso ligero entre el estadounidense Justin Gaethje y el británico Paddy Pimblett.

El calendario 2026 tiene su primer gran evento con varias novedades, principalmente con la transmisión del evento, que tendrá por primera vez a la plataforma Paramount+. Para el inicio del año en la UFC, destaca la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett donde el ganador será el campeón interino de la categoría y el retador para el regreso del titular Ilia Topuria.

Además, de esta pelea estelar, la cartelera principal de la UFC 324 cuenta con figuras destacadas. Sean O’Malley regresa al octágono en el peso gallo, Derrick Lewis y Waldo Cortés-Acosta se enfrenta en el peso pesado con serias chances de buscar una oportunidad interina al título, Jean Silva en el peso pluma y un buen duelo en el peso mosca femenino entre Natália Silva y Rose Namajunas.

En tanto, en las preliminares, resalta el duelo entre Umar Nurmagomedov y Deiveson Figueiredo, Ateba Gautier en el peso mediano, Álex Pérez en el peso mosca, entre otros.

¿A qué hora comienzan las peleas en la UFC 324?

PAÍSESPRELIMINARESCARTELERA PRINCIPALGAETHJE VS. PIMBLETT
Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)17:30 horas21:00 horas23:30 horas
Bolivia y Venezuela18:30 horas22:00 horas00:30 horas
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay19:30 horas23:00 horas01:30 horas
México y Estados Unidos (CST)16:30 horas20:00 horas22:30 horas
Estados Unidos (MST)15:30 horas19:00 horas21:30 horas
Estados Unidos (PT)14:30 horas18:00 horas20:30 horas
¿Dónde ver EN VIVO UFC 324?

Como parte de un nuevo acuerdo comercial, la UFC pasa a emitirse en una nueva plataforma. Así, la UFC 324 se podrá ver en vivo y en exclusiva por Paramount+. En tanto, Bolavip Perú realizará un minuto a minuto con todas las peleas.

Estas son todas las peleas de la UFC 324

PELEA ESTELAR

  • Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra) – título interino del peso ligero.

CARTELERA PRINCIPAL

  • Sean O’Malley (EE.UU.) vs. Song Yadong (China), peso gallo
  • Waldo Cortés-Acosta (República Dominicana) vs. Derrick Lewis (EE.UU.), peso pesado
  • Natália Silva (Brasil) vs. Rose Namajunas (EE.UU.); peso mosca
  • Arnold Allen (Inglaterra) vs. Jean Silva (Brasil); peso pluma

PELEAS PRELIMINARES

  • Umar Nurmagomedov (Rusia) vs. Deiveson Figueiredo (Brasil); peso gallo
  • Ateba Gautier (Camerún) vs. Andrey Pulyaev (Rusia); peso mediano
  • Nikita Krylov (Rusia) vs. Modestas Bukauskas (Lituania); peso semipesado
  • Álex Pérez (EE.UU.) vs. Charles Johnson (EE.UU.); peso mosca
  • Michael Johnson (EE.UU.) vs. Alexander Hernández (EE.UU.); peso ligero
  • Josh Hokit (EE.UU.) vs. Denzel Freeman (EE.UU.); peso pesado
  • Adam Fugitt (EE.UU.) vs. Ty Miller (EE.UU.); peso wélter
