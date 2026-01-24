UFC 324: ¿Dónde ver EN VIVO HOY cartelera principal con Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett y peleas preliminares?

UFC 324 es el primer evento de este 2026 de la compañía más importante de las artes marciales mixtas (MMA), comandada por Dana White. Este sábado 24 de enero se realiza la velada desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada donde hay varias figuras importantes. La pelea estelar tiene en juego el título interino del peso ligero entre el estadounidense Justin Gaethje y el británico Paddy Pimblett.

Publicidad

Publicidad

El calendario 2026 tiene su primer gran evento con varias novedades, principalmente con la transmisión del evento, que tendrá por primera vez a la plataforma Paramount+. Para el inicio del año en la UFC, destaca la pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett donde el ganador será el campeón interino de la categoría y el retador para el regreso del titular Ilia Topuria.

Tweet placeholder

Además, de esta pelea estelar, la cartelera principal de la UFC 324 cuenta con figuras destacadas. Sean O’Malley regresa al octágono en el peso gallo, Derrick Lewis y Waldo Cortés-Acosta se enfrenta en el peso pesado con serias chances de buscar una oportunidad interina al título, Jean Silva en el peso pluma y un buen duelo en el peso mosca femenino entre Natália Silva y Rose Namajunas.

Publicidad

Publicidad

En tanto, en las preliminares, resalta el duelo entre Umar Nurmagomedov y Deiveson Figueiredo, Ateba Gautier en el peso mediano, Álex Pérez en el peso mosca, entre otros.

¿A qué hora comienzan las peleas en la UFC 324?

PAÍSES PRELIMINARES CARTELERA PRINCIPAL GAETHJE VS. PIMBLETT Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET) 17:30 horas 21:00 horas 23:30 horas Bolivia y Venezuela 18:30 horas 22:00 horas 00:30 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 19:30 horas 23:00 horas 01:30 horas México y Estados Unidos (CST) 16:30 horas 20:00 horas 22:30 horas Estados Unidos (MST) 15:30 horas 19:00 horas 21:30 horas Estados Unidos (PT) 14:30 horas 18:00 horas 20:30 horas

ver también Daniel ‘Soncora’ sacude la UFC y pide batalla contra Rob Font: “Hoy mismo pelearía contra él”

¿Dónde ver EN VIVO UFC 324?

Como parte de un nuevo acuerdo comercial, la UFC pasa a emitirse en una nueva plataforma. Así, la UFC 324 se podrá ver en vivo y en exclusiva por Paramount+. En tanto, Bolavip Perú realizará un minuto a minuto con todas las peleas.

Publicidad

Publicidad

Estas son todas las peleas de la UFC 324

PELEA ESTELAR

Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra) – título interino del peso ligero.

CARTELERA PRINCIPAL

Sean O’Malley (EE.UU.) vs. Song Yadong (China), peso gallo

Waldo Cortés-Acosta (República Dominicana) vs. Derrick Lewis (EE.UU.), peso pesado

Natália Silva (Brasil) vs. Rose Namajunas (EE.UU.); peso mosca

Arnold Allen (Inglaterra) vs. Jean Silva (Brasil); peso pluma

PELEAS PRELIMINARES

Umar Nurmagomedov (Rusia) vs. Deiveson Figueiredo (Brasil); peso gallo

Ateba Gautier (Camerún) vs. Andrey Pulyaev (Rusia); peso mediano

Nikita Krylov (Rusia) vs. Modestas Bukauskas (Lituania); peso semipesado

Álex Pérez (EE.UU.) vs. Charles Johnson (EE.UU.); peso mosca

Michael Johnson (EE.UU.) vs. Alexander Hernández (EE.UU.); peso ligero

Josh Hokit (EE.UU.) vs. Denzel Freeman (EE.UU.); peso pesado

Adam Fugitt (EE.UU.) vs. Ty Miller (EE.UU.); peso wélter

Publicidad