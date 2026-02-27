Golpe estratégico que sacude el mercado europeo. Cristiano Ronaldo confirmó la compra del 25% de las acciones de UD Almería, club que actualmente milita en la Segunda División de España. La operación no solo tiene peso financiero, sino también un claro mensaje de proyección a futuro.

El astro portugués explicó las razones de su movimiento empresarial. “Hace tiempo que quería contribuir al fútbol más allá del campo”, señaló, dejando en claro que su ambición ahora también pasa por la gestión deportiva y el desarrollo institucional.

Ronaldo fue más allá al analizar el potencial del club andaluz. “El Almería tiene una base sólida y un gran potencial de crecimiento. Tengo ganas de trabajar con la directiva para apoyar al club en la siguiente etapa de su desarrollo”, afirmó, alimentando la expectativa sobre el nuevo rumbo de la institución.

En medio de este nuevo escenario, en Perú vuelve a tomar fuerza el nombre de Santiago Acasiete. El exdefensor nacional dejó una huella profunda en el Almería, donde jugó durante ocho temporadas y llegó a portar la cinta de capitán.

Cristiano Ronaldo compró el 25% del Almería. (Foto: X)

La historia de Santiago Acasiete en Almería y su vínculo con Cristiano Ronaldo

Hoy, Acasiete transita su etapa como entrenador profesional tras dirigir a Deportivo Municipal y más recientemente a Juan Pablo II en la Primera División del Perú. Su conocimiento del club español lo convierte en un nombre que inevitablemente vuelve al radar.

Con Cristiano Ronaldo entrando al accionariado y la historia de Acasiete aún fresca en la memoria del Almería, el futuro del club se llena de interrogantes. ¿Habrá espacio para que viejos vínculos se reactiven en esta nueva era? El movimiento recién empieza y promete dar que hablar.

Acasiete jugando para Almería como capitán. (Foto: Almería)

¿Qué clubes dirigió Santiago Acasiete?

Santiago Acasiete dirigió los clubes Deportivo Municipal y Juan Pablo II, actualmente está a la espera de un nuevo equipo.

¿Qué edad tiene Santiago Acasiete?

Santiago Acasiete es peruano, tiene 48 años, jugó de defensor y actualmente es entrenador profesional.

Datos claves

Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones del club español UD Almería.

El exfutbolista Santiago Acasiete jugó ocho temporadas y fue capitán en el Almería.

Santiago Acasiete registra experiencia como entrenador en Deportivo Municipal y Juan Pablo II.

