Se confirmó el primer refuerzo del Real Madrid para la temporada 2026-27

Se fue del Real Madrid para tener minutos y supo aprovecharlos de gran manera, que volverá ineludiblemente a la Casa Blanca. Es que el brasileño Endrick retornará al conjunto ‘merengue’, según confirmó su propio representante Tiago Freitas.

Endrick tiene un gran promedio de gol en poco tiempo en el Olympique Lyon. Disputó seis partidos (492 minutos) y ya tiene anotados cinco goles (tres por Ligue 1 y dos por Copa de Francia). Por este motivo, desde el club francés han empezado a consultar por la posibilidad de extender su vínculo.

De hecho, el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, pidió a la directiva que se le extienda la cesión al brasileño, al menos por un año más. Sin embargo, desde su representación han confirmado que la idea es que no siga en Francia y vuelva al Real Madrid para recibir una nueva oportunidad.

“La decisión ya está tomada: Endrick volverá a Real Madrid al final de la temporada. No hay opción de compra ni negociación abierta, es solo una cesión. Al acabar el curso, será de nuevo jugador de Real Madrid“, aseguró Freitas al podcast Win Win.

Endrick será el primer refuerzo del Real Madrid en la temporada 2026-27

Las declaraciones de este empresario, quien maneja los intereses de Endrick, coinciden con algunas versiones periodísticas que apuntaban su regreso al Real Madrid. ESPN aseguró que la intención del conjunto español es contar con el brasileño para la próxima temporada.

A su vez, desde el club siete veces campeón de Francia tampoco hubo ofertas formales para extender el préstamo o quedarse con la totalidad de la ficha del brasileño. Aún así, desde el club ‘merengue’ quieren contar con el ex Palmeiras para el futuro inmediato, visto lo que viene haciendo en Francia.

Endrick volverá al Real Madrid (Getty Images).

Defienden el paso de Endrick por Real Madrid

Además de confirmar su regreso al Real Madrid, Tiago Freitas también defendió lo que hizo Endrick en el club hasta su cesión a Francia. “Endrick no tuvo ningún problema de adaptación. Marcó en su primer partido en la Champions, en Liga y en Copa del Rey“, comentó.

“Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos (…) No hizo la pretemporada, no fue al Mundial de Clubes y estuvo varios meses fuera. En un club como Madrid, eso te penaliza mucho”, consideró.

Hasta su llegada al Lyon, desde su arribo a mitad de 2024, Endrick sólo disputó un total de 946 minutos en 40 partidos. Marcó siete goles y dio una asistencia.

