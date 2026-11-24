Queda libre y no tiene oferta para renovar en Sport Huancayo. En Universitario sería una prioridad para el ataque en la próxima temporada.

Universitario de Deportes jugará la semifinal de los Playoffs por el título nacional ante Sport Huancayo, que viene de golearlo 4-1 en la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Sin embargo, a pesar de estar en la pelea aún por el tetracampeonato, lo cierto es que la directiva ya está pensando en la conformación del plantel para la temporada 2027.

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En este sentido, una información surge desde Ecuador. Es que la reconocida cuenta de X, Mr. Offsider (@MrOFFSIDER), aseguró que el actual delantero de Huancayo, Daniel Porozo, “es una prioridad para Universitario”. Con lo cual, desde el club ‘crema’ buscarían a uno de sus recientes verdugos.

Daniel Porozo podría llegar a Universitario (X @MrOFFSIDER).

Porozo, de 29 años, viene de anotarle un doblete a la ‘U’ en la última fecha del Clausura. Junto con los dos goles de su compañero Javier Sanguinetti le dieron un golpe duro al cuadro ‘merengue’ y lo dejaron sin Torneo Clausura 2026. El atacante fue clave para el ‘Rojo Matador’ durante este semestre con 6 goles anotados.

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El atacante ecuatoriano llegó a Sport Huancayo a mitad de temporada con un contrato hasta diciembre. Luego de ello, queda con la ficha en su poder y aún no tiene novedades sobre una posible renovación de su vínculo. Por lo tanto, la ‘U’ podría seducirlo con un buen contrato para continuar con su etapa en el Perú.

Universitario sigue construyendo su plantel para 2027

Si bien aún pelea por el título de la Liga 1 2026, llama la atención que en Universitario parecen estar más interesados en la próxima temporada. Es que ya habrían cerrado algunos refuerzos para 2027 y negocia con otros jugadores.

Futbolistas como Mathías Llontop, Carlos Gruezo y José Carabalí estarían prácticamente cerrados como refuerzos para la ‘U’. En tanto, se busca el regreso de Rodrigo Ureña, aunque la gestión luce muy complicado de acuerdo a varias informaciones.

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Ahora, el objetivo es reforzar el ataque, sobre todo teniendo en cuenta que nombres como José ‘Tunche’ Rivera y Bryan Reyna podrían salir del club de Ate a final de diciembre.

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