Faltan varios días para la final nacional y Alianza Lima continúa su preparación. Sin embargo, un revés complica los planes de Pablo Guede y compañía.

En Alianza Lima, la cabeza está puesta en la final nacional donde espera por su clásico rival, Universitario, o por la gran revelación de la temporada 2026 de la Liga 1, Sport Huancayo. Para ello, continúa con su preparación y los entrenamientos a la espera de la definición. Sin embargo, el gran problema que afrontan los ‘Íntimos’ tiene que ver con la falta de ritmo con la que podrían llegar.

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Alianza Lima afrontó su último partido el pasado sábado 21 de noviembre con el triunfo 5-0 ante FC Cajamarca. Recién volverá a jugar en la final nacional de ida e martes 8 de diciembre. Y esto es un problema porque no tendrá partidos por 17 días.

Así es como desde el club están buscando rival para disputar algún partido amistoso. El gran problema es que no tiene nada cerrado y el tiempo apremia. Según informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X (@gersoncuba2603), se han explorado opciones con equipos de Uruguay y Chile, pero no han podido cerrar ningún rival.

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El gran problema que afrontan los ‘Blanquiazules’ es que, hoy por hoy, la mayoría de los clubes están en competencia en fases definitivas de sus respectivos torneos o ya están de vacaciones. Esto es algo que buscarán resolver de alguna forma para llegar con cierta actividad a la final nacional.

La actualidad de Alianza Lima a la espera de la final nacional (X @gersoncuba2603).

Sin partidos en 17 días y con su eventual rival habiendo disputado semifinales de Playoffs, corre con desventaja. La falta de actividad por la alta competencia lleva a que Alianza Lima pueda quedar perjudicado por la falta de ritmo futbolístico.

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Alianza Lima podrá recuperar a sus lesionados

La buena noticia, pese a la inactividad por estos días (más allá de los entrenamientos) es la vuelta de algunos jugadores que arrastraban ciertas molestias físicas. Los casos de Nicolás Díaz, Marco Huamán y Jairo Vélez están siendo evaluados día a día.

Según Cuba, los tres jugadores mencionados se están recuperando. Díaz ya hace trabajos de campo y con balón, Huamán lo mismo, mientras que Jairo Vélez se está recuperando favorablemente de una lesión muscular. Los tres estarían aptos para ser parte del plantel en la final nacional.

¿Cuándo son los partidos de ida y vuelta de la final nacional de la Liga 1 2026?

La final nacional de la Liga 1 2026 se disputará a partidos de ida y vuelta.

Final de ida: Martes 8 de diciembre (se jugará en el estadio del equipo ganador de la semifinal)

Martes 8 de diciembre (se jugará en el estadio del equipo ganador de la semifinal) Final de vuelta: Domingo 13 de diciembre (en el Estadio Alejandro Villanueva)

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