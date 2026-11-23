Renato Tapia aparece en la órbita de un conjunto grande, del fútbol peruano. Podría estar cortando su carrera, en los Emiratos Árabes Unidos.

Sporting Cristal ya planifica la reestructuración de su plantel para la temporada 2027 y ha puesto la mira en uno de los referentes históricos de la Selección Peruana. Tras quedar fuera de los PlayOffs en el cierre de la Liga 1 2026, la directiva celeste busca jerarquía comprobada para su mediocampo y Renato Tapia aparece en carpeta como una posibilidad real.

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La información fue revelada por el periodista Denilson Barrenechea en el programa Estudio Fútbol de A Presión, donde detalló los movimientos que prepara el club rimense. “Álvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no está convencido de ejercer la opción de compra, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas”, señaló el comunicador.

Renato Tapia como capitán de la Selección Peruana. (Foto: X).

El obstáculo contractual en Medio Oriente

Pese al interés concreto desde La Florida, la operación requiere destrabar primero su situación legal en los Emiratos Árabes Unidos. Tapia mantiene un vínculo vigente con el Al-Wasl F. C. hasta el 30 de junio de 2027, acuerdo que firmó por dos campañas al llegar como agente libre a mediados de 2025 procedente del Leganés de España.

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Para que el futbolista de 31 años pueda sumarse al fútbol peruano antes de mitad de año, será indispensable que negocie una rescisión de mutuo acuerdo con la dirigencia emiratí. Sin esta desvinculación previa, cualquier intento de fichaje por parte de Cristal quedaría sujeto a una transferencia formal fuera del presupuesto del torneo local.

Poca continuidad y urgencia por la Selección Peruana

El principal motivo que empuja al mediocampista a evaluar el fin de su etapa en Asia es estrictamente deportivo. En los últimos meses de 2026, Tapia perdió protagonismo en el esquema titular del Al-Wasl tanto en la UAE Pro League como en la Liga de Campeones Élite de la AFC, acumulando escasos minutos desde octubre y quedando fuera de convocatoria en varios compromisos recientes de noviembre.

Esta falta de ritmo competitivo amenaza directamente su presencia en la Selección Peruana. Con los amistosos FIFA de marzo de 2027 en el calendario y el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 cada vez más cerca, el volante necesita sumar partidos con regularidad para sostener su lugar en la ‘Bicolor’.

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Un debut inédito y competencia en el mercado

En La Florida saben que no son los únicos atentos al futuro del mediocampista, ya que Alianza Lima también ha sido vinculado en distintos momentos con un posible regreso del volante al país. Sin embargo, la necesidad inmediata de reemplazar a Álvarez Wallace coloca al cuadro celeste en una posición activa para seducir al jugador con protagonismo absoluto en el proyecto 2027.

De concretarse la operación en el próximo mercado de pases, Renato Tapia disputaría por primera vez en su carrera la primera división del fútbol peruano. El futbolista emigró muy joven tras formarse en las divisiones menores de Esther Grande de Bentín y realizó toda su trayectoria profesional en Europa (Twente, Feyenoord, Willem II, Celta de Vigo y Leganés) antes de dar el salto al fútbol árabe.

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