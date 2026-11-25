Después de su paso por el fútbol brasileño, podría volver a la Liga 1. Mira a qué conjunto grande de la Liga 1, llegaría pronto Jhilmar Lora.

La salida del argentino Juan Cruz González dejaría un vacío importante en el sector derecho de Sporting Cristal, obligando a la directiva celeste a buscar soluciones inmediatas en el mercado. En medio de ese análisis deportivo, un viejo conocido de la casa aparece con fuerza como la principal alternativa para asumir el puesto.

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Se trata de Jhilmar Lora, quien tras culminar su etapa en el extranjero tiene las puertas abiertas para regresar a La Florida. La información fue revelada recientemente por el periodista Julio Peña en el programa Fútbol Satélite, donde detalló el interés concreto del club rimense.

Jhilmar Lora se marchó la temporada pasada de Sporting Cristal. (Foto: X).

Un paso con pocos minutos por el fútbol brasileño

El defensor nacional viene de defender los colores del Grêmio Novorizontino de Brasil, institución a la que llegó a inicios de 2026 en lo que significó su primera aventura fuera del país. Aunque partió con gran expectativa, su estadía en territorio brasileño tuvo más sombras que luces en el plano individual.

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A nivel colectivo, el lateral formó parte de una campaña memorable con el cuadro paulista, que disputó el torneo estadual y conquistó un histórico ascenso a la primera división tras brillar en la Serie B. No obstante, Lora tuvo una participación muy reducida y apenas sumó un puñado de apariciones oficiales a lo largo del año.

Una serie de lesiones sumadas a decisiones del comando técnico de Enderson Moreira, terminaron por restarle protagonismo en el esquema titular. Con su contrato llegando a su fin a finales de 2026, el futbolista prioriza hoy un destino donde pueda volver a sentirse pieza clave dentro del campo.

Las ventajas de su regreso a Sporting Cristal

Para Sporting Cristal, la operación resulta sumamente atractiva tanto en lo futbolístico como en lo administrativo. Repatriar a un jugador formado en sus divisiones menores permitiría cubrir una zona sensible sin gastar un cupo de extranjero, además de sumar a un elemento que conoce a la perfección la exigencia del club.

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Con 26 años y experiencia previa en la Selección Peruana, el lateral derecho ve con buenos ojos la posibilidad de relanzar su carrera en el equipo donde debutó profesionalmente. El entorno celeste aguarda con expectativa el avance de las conversaciones para cerrar su incorporación.

Las próximas semanas serán determinantes para definir los términos de su vuelta a la Liga 1. De concretarse el acuerdo, Jhilmar Lora volverá a ponerse la camiseta de Sporting Cristal con la misión de recuperar su mejor nivel y pelear por el título nacional.

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