El encuentro de ida por las semifinales de la Liga 1 entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes podría sufrir un giro radical a pocos días de su disputa. Ante la falta de garantías de seguridad en el Estadio IPD de Huancayo, la directiva del cuadro local maneja al Estadio Unión Tarma como su principal alternativa.

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Modificaciones para el Sport Huancayo vs. Universitario

La incertidumbre surge por un fuerte conflicto administrativo entre el ‘Rojo Matador’ y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad encargada de alquilar el recinto deportivo. Según reveló el periodista Paul Pérez en el programa Modo Fútbol, el ente rector mostró una profunda molestia tras considerar que el club cometió una desobediencia riesgosa.

El problema se originó porque se había indicado disputar el compromiso anterior habilitando únicamente la tribuna de occidente debido a fallas estructurales en el estadio. Sin embargo, el club local permitió el ingreso de público a la tribuna oriente, lo que encendió las alarmas de seguridad en las autoridades deportivas.

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Por su parte, el periodista Gustavo Peralta detalló que existe una postura muy distante entre la dirigencia huancaína y el IPD respecto a los informes técnicos. En el club sostienen que el certificado de DISEDE para la tribuna occidente está mal ejecutado y aseguran que su accionar se respalda en lo dictado por la Prefectura y Defensa Civil de Junín.

Reunión clave para definir las garantías necesarias

Debido a la gravedad de las discrepancias y la responsabilidad compartida ante una eventual tragedia en las gradas, el partido actualmente no cuenta con el visto bueno oficial para jugarse en la ‘Incontrastable’. Por ello, las autoridades de Junín, el IPD y los representantes de Sport Huancayo sostendrán una reunión decisiva en las próximas horas.

El objetivo principal de esta junta es establecer medidas estrictas de control para evitar que se repitan las irregularidades de la jornada anterior. No obstante, desde el entorno del equipo local perciben que el IPD de Huancayo no está escuchando sus argumentos, lo que dificulta llegar a un acuerdo inmediato.

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El Estadio Unión Tarma como plan de emergencia

Si las autoridades mantienen el bloqueo sobre el coloso huancaíno, la institución se verá obligada a cambiar de escenario de forma urgente para ejercer su localía. La directiva tiene como primera opción al Estadio Unión Tarma, recinto ubicado en la misma región que le permitiría conservar el factor climático a su favor.

Desde la interna del ‘Rojo Matador’ tienen una postura innegociable en el aspecto deportivo: si el IPD Huancayo no queda habilitado, el choque ante Universitario de Deportes se disputará sí o sí en una ciudad de altura. La resolución final se conocerá tras el cierre de la mesa de diálogo entre las entidades involucradas.

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