El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, informó que Alianza Lima debe pagar un monto por la compra del 50 por ciento de la ficha de Girotti. Así está su situación.

Alianza Lima tiene su mente puesta en la final nacional donde espera por Universitario o Sport Huancayo. A la espera de los partidos para definir el título de la Liga 1 2026, van trascendiendo algunas novedades sobre el futuro de ciertos futbolistas. Uno de ellos es Federico Girotti, por el que el conjunto ‘íntimo’ debe seguir pagando.

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Federico Girotti llegó a Alianza Lima a principios de año como una de las grandes apuestas para esta temporada. Si bien no se ha destacado por sus goles, lo cierto es que ha tenido buenos rendimientos, sobre todo para el juego del equipo y para potenciar la calidad goleadora de Eryc Castillo.

Ahora, su futuro podría correr riesgo ante las últimas declaraciones del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi. En una entrevista para Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, reveló que el conjunto blanquiazul debe cumplir con un pago, de acuerdo a las condiciones que se acordaron para la transferencia del delantero de 27 años.

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De acuerdo a lo dicho por Fassi, Alianza debe pagar unos 500 mil dólares en diciembre a fin de evitar un incumplimiento, que puede derivar en una penalidad. Pese a esto, desde el club argentino confían en que el cuadro peruano efectuará el pago.

Alianza Lima debe pagar por Federico Girotti (X @JessicaBar15075).

“Ellos saben que tienen una deuda con nosotros. Ellos saben que tienen que pagar en diciembre. Si no lo hacen, se cae todo el convenio y tendrán que pagar casi el doble, pero confiamos en ellos“, aseguró el directivo del equipo cordobés en el mencionado programa.

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Por último, Fassi deslizó que hay interés en Girotti en otra liga importante de América y lo elogió. “También lo quiere un equipo de la MLS. ¡A dónde vaya será goleador del torneo! Es el mejor ‘9’ que hay en Perú“, dijo.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por Federico Girotti?

El acuerdo entre Alianza Lima y Talleres de Córdoba por Federico Girotti fue el siguiente: compra del 50 por ciento de los derechos económicos y federativos del delantero en una cifra cercana a los 1.6 millones de dólares; el club cordobés conserva el restante porcentaje de su ficha.

Las estadísticas de Federico Girotti en Alianza Lima

El delantero argentino ha disputado un total de 28 partidos con Alianza Lima en esta temporada 2026. Han sido 1.609 minutos en total que estuvo en cancha. Aportó 4 goles y 2 asistencias. De acuerdo al portal especializado Sofascore, durante los 26 partidos de Liga 1, mantuvo una valoración promedio de 6.85 puntos.

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