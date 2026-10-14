AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

El jueves 15 de octubre la Europa League entrega su segunda fecha de la fase de liga y el AZ Alkmaar necesita reaccionar rápido después de arrancar con una derrota.
Ninguno de los dos sumó de a tres en el debut, así que el partido es una chance directa para acomodarse en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- Perú: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El AZ Alkmaar llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante el Sunderland en la primera fecha, un resultado que lo dejó sin puntos y en zona incómoda de la tabla. Pese a eso, el equipo neerlandés aparece como favorito para este cruce y necesita mostrar otra cara en su primera presentación como local en esta edición.
Hapoel, en cambio, rescató un punto en su debut al empatar 0-0 de local frente al Zagreb. No fue un arranque brillante, pero tampoco perdió terreno, y ahora buscará dar un paso adelante lejos de casa para meterse de lleno en la pelea por la clasificación.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.
- Hapoel suma 1 punto en el torneo.