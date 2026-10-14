AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League entrega su segunda fecha de la fase de liga y el AZ Alkmaar necesita reaccionar rápido después de arrancar con una derrota.

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Ninguno de los dos sumó de a tres en el debut, así que el partido es una chance directa para acomodarse en la tabla general del torneo.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante el Sunderland en la primera fecha, un resultado que lo dejó sin puntos y en zona incómoda de la tabla. Pese a eso, el equipo neerlandés aparece como favorito para este cruce y necesita mostrar otra cara en su primera presentación como local en esta edición.

Hapoel, en cambio, rescató un punto en su debut al empatar 0-0 de local frente al Zagreb. No fue un arranque brillante, pero tampoco perdió terreno, y ahora buscará dar un paso adelante lejos de casa para meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis