Celtic vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic llega a este cruce con la urgencia de sumar sus primeros puntos en la fase de liga, mientras que el Beşiktaş quiere confirmar que el buen arranque no fue casualidad.

Publicidad

Para el equipo escocés es casi una final anticipada: necesita resultados ya si quiere meterse en la pelea por la clasificación. Para los turcos, ganar en Glasgow sería un golpe de autoridad que los acercaría a los puestos de privilegio del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic no pudo ganar ninguno de sus primeros tres partidos en la fase de liga y quedó último entre los 36 equipos, sin unidades. Las derrotas se repitieron tanto de local como de visitante, y la última fue ante el Celta, que se lo llevó 2-1 en Glasgow. La producción ofensiva no alcanzó y el funcionamiento defensivo tampoco dio garantías.

El Beşiktaş atraviesa un presente bien distinto. Con siete puntos en tres fechas y el octavo puesto, se mete de lleno en la zona que ilusiona con el pase directo a octavos. Viene de empatar 2-2 de local frente al Crystal Palace, pero antes había goleado 4-1 al Marseille y ganado de visitante ante el Hoffenheim, una seguidilla que le dio confianza para este viaje a Escocia.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis