Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se juega la segunda fecha de la fase de liga de la Europa League y Union Saint-Gilloise recibe a Real Sociedad con la necesidad de no quedar relegada en la tabla desde temprano.

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Ninguno de los dos quiere arrancar con una derrota más en este arranque de fase de liga, donde cada punto pesa para meterse entre los primeros puestos del certamen.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Union Saint-Gilloise llega con el envión de un triunfo contundente: goleó 3-0 como visitante ante el Viktoria y con eso se ubica quinto, con 3 puntos en su único partido disputado. Un arranque que le da margen para jugar este compromiso sin la urgencia de otros rivales.

Real Sociedad, en cambio, necesita reaccionar. Cayó 1-2 de local frente al Bournemouth y arrancó la fase de liga sin puntos, en el puesto 21 de 36 equipos. Un resultado positivo en este viaje le serviría para acomodarse antes de que el torneo se complique.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis