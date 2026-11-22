Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero.
Real Sociedad llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Racing de Santander tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Racing de Santander ganó 2-1 como visitante ante Málaga. El conjunto marcha 12° con 14 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Real Madrid.
Real Sociedad viene de ganar 1-0 como local ante Rayo Vallecano. El equipo ocupa el puesto 5 con 22 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Athletic Bilbao.
El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad
Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentaron 34 veces en los últimos años: 8 triunfos de Racing de Santander, 19 de Real Sociedad y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/07/2026
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-1
|Club Friendlies
|20/07/2019
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|30/01/2014
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-3
|Copa del Rey
|22/01/2014
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-1
|Copa del Rey
|28/04/2012
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|18/12/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|20/03/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/11/2010
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|09/06/2007
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-0
|Primera División
|14/01/2007
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 10:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi, ViX
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 14 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.