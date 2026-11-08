Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.
Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Sociedad viene de perder 1-2 como visitante ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Levante.
Rayo Vallecano ganó 3-0 como local ante Celta en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 14° en la tabla con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Elche.
El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano
Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 15 triunfos de Real Sociedad, 15 de Rayo Vallecano y 14 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|3-3
|Primera División
|05/10/2025
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|0-1
|Primera División
|16/03/2025
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|2-2
|Primera División
|16/01/2025
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Copa del Rey
|18/08/2024
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|27/01/2024
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|29/10/2023
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|2-2
|Primera División
|22/04/2023
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|21/01/2023
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|10/12/2022
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 10:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Real Sociedad suma 19 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.