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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga
Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.

Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Real Sociedad viene de perder 1-2 como visitante ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Levante.

Rayo Vallecano ganó 3-0 como local ante Celta en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 14° en la tabla con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Elche.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 15 triunfos de Real Sociedad, 15 de Rayo Vallecano y 14 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Rayo Vallecano vs. Real Sociedad3-3Primera División
05/10/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-1Primera División
16/03/2025Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
16/01/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano3-1Copa del Rey
18/08/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-2Primera División
27/01/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
29/10/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
22/04/2023Real Sociedad vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
21/01/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad0-2Primera División
10/12/2022Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 10:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Real Sociedad suma 19 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
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