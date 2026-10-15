Zagreb vs. Anderlecht en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Zagreb recibe a Anderlecht este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
Zagreb llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Anderlecht tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Zagreb empató 0-0 como visitante ante Hapoel. El conjunto marcha 20° con 1 punto.
Anderlecht viene de perder 1-2 como local ante Lyon. El equipo ocupa el puesto 23 con 0 puntos.
El historial entre Zagreb y Anderlecht
Zagreb y Anderlecht se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Zagreb, 1 de Anderlecht y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/12/2018
|Zagreb vs. Anderlecht
|0-0
|UEFA Europa League
|04/10/2018
|Anderlecht vs. Zagreb
|0-2
|UEFA Europa League
|02/12/2009
|Anderlecht vs. Zagreb
|0-1
|UEFA Europa League
|17/09/2009
|Zagreb vs. Anderlecht
|0-2
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 14:00 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Zagreb y Anderlecht se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Zagreb suma 1 punto en el torneo.
- Anderlecht suma 0 puntos en el torneo.