Alineaciones de Real Sociedad y Deportivo La Coruña por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña este domingo 11 de octubre en el Reale Arena desde las 09:15 hora de Perú por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Real Sociedad y Deportivo La Coruña

Real Sociedad:

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Arkaitz Mariezkurrena (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Kazunari Kita (ausencia)

Orri Steinn Óskarsson (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Deportivo La Coruña:

Marc Casado (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Noé Carrillo (lesión muscular)

Nicolás Chávez (expulsión)

Yorman Zapata (ausencia)

Jorge Bermúdez (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Juan Urrea (expulsión)

Walmer Pacheco (ausencia)

Gustavo Cuéllar (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Keimer Sandoval (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Cómo llegan Real Sociedad y Deportivo La Coruña

Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Valencia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Deportivo La Coruña viene de empatar 1-1 con Betis y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Deportivo La Coruña

Real Sociedad (4-4-2): Alex Remiro, Sergio Gomez, Jon Martin, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic. DT: Pellegrino Matarazzo.

Deportivo La Coruña (4-4-2): Leo Roman, Giacomo Quagliata, Jose Maria Gimenez, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Luismi Cruz, Lorenzo Amatucci, Bil Nsongo, Jonathan Asp Jensen. DT: Antonio Hidalgo.

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Suplentes de Real Sociedad: Jon Gorrotxategi, Job Ochieng, Jon Aramburu, Aihen Munoz, Benat Turrientes, Unai Marrero, Jon Pacheco, Hector Fort, Arsen Zakharyan, Alex Marchal, Takefusa Kubo, Pablo Marin, Igor Zubeldia.

Suplentes de Deportivo La Coruña: Riki Rodriguez, Diego Villares, David Mella, Bright Ede, Adria Altimira, Arnau Comas, Daniel Barcia Rama, Pierre-Emerick Aubameyang, Zakaria Eddahchouri, Miguel Loureiro, Adama Traore, Alvaro Fernandez, Angelino.

La previa de Real Sociedad y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 09:15 (hora de Perú)

09:15 (hora de Perú) Estadio: Reale Arena

Reale Arena Próximo partido de Real Sociedad: vs. Málaga, domingo 18 de octubre

vs. Málaga, domingo 18 de octubre Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Levante, viernes 16 de octubre