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Alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic vs. Real Sociedad, LaLiga
Athletic vs. Real Sociedad, LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de ganarle 4-0 a Getafe y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 2-1 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Maroan Sannadi, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

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Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.

Bajas y ausentes de Athletic Bilbao y Real Sociedad

Athletic Bilbao:

  • Peio Canales (lesión muscular)
  • Iñigo Ruiz de Galarreta (lesión isquiotibial)
  • Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Gorka Guruzeta (rotura de ligamentos cruzados)

Real Sociedad:

  • Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Athletic Bilbao y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de Perú)
  • Estadio: San Mames Stadium
  • Historial: 65 cruces — Athletic Bilbao ganó 20, Real Sociedad ganó 23 y empataron 22
  • Último antecedente: 04/03/2026: Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao
  • Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Osasuna, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Real Sociedad: vs. Rayo Vallecano, domingo 8 de noviembre
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