Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. Sevilla viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-0 a Elche y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sevilla y Betis
Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo, Youssouf Fofana, Isaac Romero, Lucien Agoumé, Rubén Vargas, Lucas Stassin, Félix Correia. DT: Luis García Plaza.
Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Bajas y ausentes de Sevilla y Betis
Sevilla:
- Miguel Sierra (lesión)
- José Ángel Carmona (ausencia)
- Gerard Fernández Castellano Peque (lesión isquiotibial)
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular)
Betis:
- Daniel Ceballos (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- José Antonio Morante (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Fran García (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de julio de 2021)
- Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Sevilla y Betis: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 12:30 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Ramón Sanchez Pizjuan
- Historial: 62 cruces — Sevilla ganó 27, Betis ganó 13 y empataron 22
- Último antecedente: 01/03/2026: Betis 2-2 Sevilla
- Próximo partido de Sevilla: vs. Real Sociedad, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Betis: vs. Rayo Vallecano, sábado 28 de noviembre