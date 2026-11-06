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Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla vs. Alaves, LaLiga
Sevilla vs. Alaves, LaLiga

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar una racha irregular y el Alavés llega golpeado tras una goleada dura en Barcelona. Hay margen para que el local empiece a despegar en la tabla si aprovecha el momento del rival.

Son dos equipos que vienen de perder y que necesitan puntos para no perder terreno en la pelea de la mitad de tabla. Un triunfo le serviría al Sevilla para meterse de lleno en zona europea.

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La actualidad de ambos equipos

El Sevilla tuvo un andar de altibajos en las últimas fechas: le ganó a Osasuna de local pero cayó feo ante Real Madrid y también perdió el fin de semana pasado frente a Getafe como visitante. Está sexto con 17 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos europeos pero que todavía necesita consolidar con resultados en casa.

Al Alavés le está costando mucho más. Viene de un golpe durísimo en el Camp Nou, donde el Barcelona le hizo seis goles, y antes de eso apenas había sumado un empate ante Málaga. Marcha undécimo con 12 unidades y necesita salir de esta fase para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

El historial entre Sevilla y Alavés

El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos, por 8 del Alavés y 9 empates. También en el saldo de goles el local se impone, con 37 convertidos contra 29 del Alavés.

Los últimos cruces estuvieron parejos: hubo empates, triunfos alternados y hasta un 4-3 que dejó claro que entre estos dos nunca falta gol. El más reciente, en febrero, terminó igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Sevilla vs. Alavés1-1Primera División
17/12/2025Alavés vs. Sevilla1-0Copa del Rey
20/09/2025Alavés vs. Sevilla1-2Primera División
20/04/2025Sevilla vs. Alavés1-1Primera División
20/09/2024Alavés vs. Sevilla2-1Primera División
12/01/2024Sevilla vs. Alavés2-3Primera División
21/08/2023Alavés vs. Sevilla4-3Primera División
17/01/2023Alavés vs. Sevilla0-1Copa del Rey
04/03/2022Alavés vs. Sevilla0-0Primera División
20/11/2021Sevilla vs. Alavés2-2Primera División

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs
  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs
  • Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 12 puntos en el torneo.
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