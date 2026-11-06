Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar una racha irregular y el Alavés llega golpeado tras una goleada dura en Barcelona. Hay margen para que el local empiece a despegar en la tabla si aprovecha el momento del rival.

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Son dos equipos que vienen de perder y que necesitan puntos para no perder terreno en la pelea de la mitad de tabla. Un triunfo le serviría al Sevilla para meterse de lleno en zona europea.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla tuvo un andar de altibajos en las últimas fechas: le ganó a Osasuna de local pero cayó feo ante Real Madrid y también perdió el fin de semana pasado frente a Getafe como visitante. Está sexto con 17 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos europeos pero que todavía necesita consolidar con resultados en casa.

Al Alavés le está costando mucho más. Viene de un golpe durísimo en el Camp Nou, donde el Barcelona le hizo seis goles, y antes de eso apenas había sumado un empate ante Málaga. Marcha undécimo con 12 unidades y necesita salir de esta fase para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

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El historial entre Sevilla y Alavés

El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos, por 8 del Alavés y 9 empates. También en el saldo de goles el local se impone, con 37 convertidos contra 29 del Alavés.

Los últimos cruces estuvieron parejos: hubo empates, triunfos alternados y hasta un 4-3 que dejó claro que entre estos dos nunca falta gol. El más reciente, en febrero, terminó igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 17/12/2025 Alavés vs. Sevilla 1-0 Copa del Rey 20/09/2025 Alavés vs. Sevilla 1-2 Primera División 20/04/2025 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 20/09/2024 Alavés vs. Sevilla 2-1 Primera División 12/01/2024 Sevilla vs. Alavés 2-3 Primera División 21/08/2023 Alavés vs. Sevilla 4-3 Primera División 17/01/2023 Alavés vs. Sevilla 0-1 Copa del Rey 04/03/2022 Alavés vs. Sevilla 0-0 Primera División 20/11/2021 Sevilla vs. Alavés 2-2 Primera División

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis