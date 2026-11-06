Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla necesita cortar una racha irregular y el Alavés llega golpeado tras una goleada dura en Barcelona. Hay margen para que el local empiece a despegar en la tabla si aprovecha el momento del rival.
Son dos equipos que vienen de perder y que necesitan puntos para no perder terreno en la pelea de la mitad de tabla. Un triunfo le serviría al Sevilla para meterse de lleno en zona europea.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla tuvo un andar de altibajos en las últimas fechas: le ganó a Osasuna de local pero cayó feo ante Real Madrid y también perdió el fin de semana pasado frente a Getafe como visitante. Está sexto con 17 puntos en 11 partidos, una posición que lo deja cerca de los puestos europeos pero que todavía necesita consolidar con resultados en casa.
Al Alavés le está costando mucho más. Viene de un golpe durísimo en el Camp Nou, donde el Barcelona le hizo seis goles, y antes de eso apenas había sumado un empate ante Málaga. Marcha undécimo con 12 unidades y necesita salir de esta fase para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.
El historial entre Sevilla y Alavés
El historial entre ambos tiene ventaja clara para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos, por 8 del Alavés y 9 empates. También en el saldo de goles el local se impone, con 37 convertidos contra 29 del Alavés.
Los últimos cruces estuvieron parejos: hubo empates, triunfos alternados y hasta un 4-3 que dejó claro que entre estos dos nunca falta gol. El más reciente, en febrero, terminó igualado 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|17/12/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-0
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-2
|Primera División
|20/04/2025
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|20/09/2024
|Alavés vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|12/01/2024
|Sevilla vs. Alavés
|2-3
|Primera División
|21/08/2023
|Alavés vs. Sevilla
|4-3
|Primera División
|17/01/2023
|Alavés vs. Sevilla
|0-1
|Copa del Rey
|04/03/2022
|Alavés vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|20/11/2021
|Sevilla vs. Alavés
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.