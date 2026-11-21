Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis metido en zona europea y un Sevilla que necesita reencontrarse para no perderle pisada a la tabla alta.
Es el clásico de la ciudad y, como siempre, el resultado pesa más allá de los puntos: ninguno de los dos quiere volver a casa habiendo perdido el derbi.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega discreto, sin poder ganar en sus últimas dos presentaciones: empató sin goles ante Alavés y antes había caído como visitante frente a Getafe. El sexto puesto con 18 unidades en 12 fechas lo mantiene cerca de los puestos europeos, pero la falta de contundencia empieza a preocupar en Nervión.
El Betis, en cambio, llega con otra energía. Viene de ganarle 2-0 a Elche como visitante y antes había sumado otro triunfo ante Málaga, con lo cual encadena buenos resultados y se instaló cuarto con 26 puntos. Esa diferencia de ocho unidades respecto a su rival lo pone en condiciones de pelear por algo más que el orgullo del derbi.
El historial entre Sevilla y Betis
La historia del clásico sevillano tiene ventaja clara para el Sevilla: de 62 enfrentamientos se quedó con 27 triunfos por 13 del Betis, con 22 empates en el medio. También manda en la diferencia de gol, con 89 tantos convertidos contra 59 del rival.
En los cruces más recientes la cosa se empareja bastante. Hubo un 2-2 como local del Betis, una victoria 2-0 del Betis como visitante en Nervión y otro triunfo verdiblanco por 2-1 jugando en casa. El Sevilla también sumó lo suyo con un 1-0 de local, en medio de varios empates que muestran lo parejo que suele ser este partido.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Betis vs. Sevilla
|2-2
|Primera División
|30/11/2025
|Sevilla vs. Betis
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Betis vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|06/10/2024
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Primera División
|28/04/2024
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|12/11/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-1
|Primera División
|03/08/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|21/05/2023
|Sevilla vs. Betis
|0-0
|Primera División
|06/11/2022
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|27/02/2022
|Sevilla vs. Betis
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 08:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 10:15 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 18 puntos en el torneo.
- Betis suma 26 puntos en el torneo.