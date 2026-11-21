Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis metido en zona europea y un Sevilla que necesita reencontrarse para no perderle pisada a la tabla alta.

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Es el clásico de la ciudad y, como siempre, el resultado pesa más allá de los puntos: ninguno de los dos quiere volver a casa habiendo perdido el derbi.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla llega discreto, sin poder ganar en sus últimas dos presentaciones: empató sin goles ante Alavés y antes había caído como visitante frente a Getafe. El sexto puesto con 18 unidades en 12 fechas lo mantiene cerca de los puestos europeos, pero la falta de contundencia empieza a preocupar en Nervión.

El Betis, en cambio, llega con otra energía. Viene de ganarle 2-0 a Elche como visitante y antes había sumado otro triunfo ante Málaga, con lo cual encadena buenos resultados y se instaló cuarto con 26 puntos. Esa diferencia de ocho unidades respecto a su rival lo pone en condiciones de pelear por algo más que el orgullo del derbi.

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El historial entre Sevilla y Betis

La historia del clásico sevillano tiene ventaja clara para el Sevilla: de 62 enfrentamientos se quedó con 27 triunfos por 13 del Betis, con 22 empates en el medio. También manda en la diferencia de gol, con 89 tantos convertidos contra 59 del rival.

En los cruces más recientes la cosa se empareja bastante. Hubo un 2-2 como local del Betis, una victoria 2-0 del Betis como visitante en Nervión y otro triunfo verdiblanco por 2-1 jugando en casa. El Sevilla también sumó lo suyo con un 1-0 de local, en medio de varios empates que muestran lo parejo que suele ser este partido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Betis vs. Sevilla 2-2 Primera División 30/11/2025 Sevilla vs. Betis 0-2 Primera División 30/03/2025 Betis vs. Sevilla 2-1 Primera División 06/10/2024 Sevilla vs. Betis 1-0 Primera División 28/04/2024 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 12/11/2023 Sevilla vs. Betis 1-1 Primera División 03/08/2023 Sevilla vs. Betis 1-0 Club Friendlies 21/05/2023 Sevilla vs. Betis 0-0 Primera División 06/11/2022 Betis vs. Sevilla 1-1 Primera División 27/02/2022 Sevilla vs. Betis 2-1 Primera División

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Horario del partido

Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 08:00 hs

Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 10:15 hs

Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 15:00 hs

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis