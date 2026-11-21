Real Madrid y Celta se enfrentan en el marco de la fecha 13 de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de uno de los encuentros más resonantes e importantes de la jornada española por lo que representa la victoria para ambos equipos a esta altura de la competencia. A continuación, conoce todos los detalles de los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.

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En cuanto al nivel de ambos equipos y cómo llegan al partido del día de hoy, recordemos que Real Madrid viene de golear 3-0 a Valencia, vencer 3-0 a Racing de Santander e imponerse por 2-1 ante FC Barcelona en el gran clásico del fútbol español. Por otro lado, Celta empató 0-0 contra Levante, perdió 3-0 frente a Real Valladolid y volvió a igualar 0-0 ante Real Betis en condición de local.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Celta por LaLiga?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta por LaLiga?

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

España | Movistar Plus+ (dial 8), M+ LaLiga (dial 54), DAZN Spain y LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

México | Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi

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Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Celta por LaLiga

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

Celta | Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Franco Febas, Sergio Carreira; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà y Pablo Durán. DT: Claudio Giraldez.

DATOS CLAVES

Real Madrid y Celta juegan la fecha 13 de LaLiga en el Santiago Bernabéu.

juegan la fecha 13 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. 3-0 ante Valencia fue la última victoria del Real Madrid previo al encuentro.

fue la última victoria del Real Madrid previo al encuentro. ESPN y Disney+ transmitirán el partido en Sudamérica a las 15:00 hora peruana.